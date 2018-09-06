超大心！颱風強震襲日 這名日人仍赴台南災區煮拉麵送暖

日本人野崎孝男到北門錦湖國小為受災的師生、社區居民煮拉麵。（記者楊金城攝）

2018-09-06 18:52

〔記者楊金城／台南報導〕關心台南豪雨災後復建，在台南開MR拉麵店的日本人野崎孝男上月25日到麻豆災民收容所煮拉麵給災民享用，今天他再到北門錦湖國小，為受災的師生、社區居民煮拉麵，一碗麵溫暖每個人的心裡，牽起台日情誼。

日本關西、北海道這兩天又是颱風、強震，造成災情慘重，野崎說，很多台灣的朋友都打電話給他表達關心和救災意願，讓他很感動，在日本有朋友幫忙救災，他在台灣則希望為台南災民打氣鼓勵，面對災難，大家都有責任，「台日友好，一起加油」！

野崎孝男帶了3名員工和食材，在錦湖國小廚房開火煮拉麵，再端到餐廳，現煮現吃最好吃了，他準備了150碗拉麵，有近百名師生、社區居民、長輩，和孩子們一起享用美味的拉麵，大家齊聲說「好吃」，鼓掌感謝野崎孝男的煮麵關懷行動。

校長周志強說，野崎的拉麵，讓師生和社區居民「吃在嘴裡，暖在心裡」，希望野崎對台灣的愛，繼續傳承下去。學校也回贈感謝狀、南鯤鯓代天府的平安福袋和學生賀卡，感謝野崎。

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