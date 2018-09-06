永康中華路民宅驟雨大淹水 疑私設箱涵崩塌釀禍

永康區今天上午一場不到半小時的驟雨，竟讓中華路154巷內20多間民宅淹水。（記者萬于甄攝）

2018-09-06 17:42

〔記者萬于甄／台南報導〕台南永康今天上午一場不到半小時的雨勢，竟讓中華路154巷弄內20多間民宅淹水，水深高度約到膝蓋，許多車輛也遭殃，台南市議員林燕祝得知後，趕抵現場關心，居民則質疑，是否因日前市府填補掏空地基，導致地下排水箱涵阻塞所致？水利局、永康區公所獲報後，隨即調派抽水機、吊車，協助排除積水，也會先做臨時抽水站因應。

水利局初步調查，恐因3、40年前建商將土溝改為下水道箱涵，又在上方興建房屋，附近排水仰賴下水道，但上月底台南豪大雨，中華路曾有一處透天民宅地基流失，庭院中崩塌出一個約十坪大的坑洞，造成箱涵崩塌，堵塞阻礙排水，才讓154巷內民宅因雨淹水。

受災居民驚恐地說，當時正在廚房準備中餐，沒一會就發覺雙腳的褲管沾濕，才驚覺竟有水淹進家中，許多物品也浮在水面上，「嚇得差點暈倒！」。有居民說，在這邊住了50多年，之前8月底的豪大雨也沒事，沒想到竟然一場小雨就淹水！

當地成功里長金冠宏則認為，日前附近民宅地基流失破洞，7、8間建築有崩塌疑慮，市府緊急灌漿搶救後，卻連帶把底下的大排箱涵也堵住，阻礙附近排水通路，才會一場不到半小時的雨勢，就讓154巷20多間民宅都淹水。

此外，永康中華路一間美妝賣場的停車場也遭殃，水深達半個輪胎高度，約有14輛自小客車、10多台機車泡在水中，不少車主心繫愛車，氣得直罵「太誇張了！」希望能趕緊把車牽出淹水地區。

市府指出，由於30年前的舊水溝箱涵沒有任何圖資可査，為了避免後續下雨再度造成積水，水利局將會興建臨時的抽水站因應，而這個箱涵不是公共工程，後續會再進一步調查釐清箱涵崩塌情況及相關責任。

許多車輛恐因泡水受損。（記者萬于甄攝）