改善空污 屏東增設6處農廢集中場

屏東今年增設6處木材農業廢棄物集中場。（記者邱芷柔攝）

2018-09-06 17:31

〔記者邱芷柔／屏東報導〕今天下午屏東潮州的空氣品質指標AQI達90，已逼近對所有族群不健康的橘色警示（AQI101-150），屏縣環保局空污科統計，每年屏東至少產生5千噸農業廢枝葉，時序入秋，除了境外污染物在屏東滯留，境內的農業廢棄物燃燒也是一大污染源。

為了協助農友解決農業廢棄物問題，屏縣環保局棍子蘿蔔並行，針對露天燃燒行為重罰行為人5千以上、10萬元以下罰鍰，今年也從屏北至屏南增設了6處木質農業廢棄物集中暫置場，包括高樹、里港、內埔、南洲、佳冬、林邊等地區，提供就近農民放置修剪後的木質農業廢棄物並有免費載運服務。

屏縣環保局空污科指出，每年7月至11月是果樹修枝期，包括蓮霧、芒果、棗子、檸檬、荔枝等，過去廢枝葉多採露天燃燒，為空污雪上加霜，今年增設的6處農業廢棄物集中場，7月起免費為農友運載農地裡的木質農業廢棄物，至9月已協助破碎5百噸農業廢棄物，環保局今年也將目標設定在3千噸，攜手農友共同改善秋冬季的空氣品質。

李姓農友認為，雖然環保單位釋出善意，可以幫農民破碎、運載，但政府人力有限，從農民打電話申請到完成處理，沒辦法那麼即時，多數農友希望擁有自己的破碎機，現地處理，但動輒數十萬的機具，並非小農可以輕鬆負擔。

屏縣環保局也表示，破碎後的碎木材除了當有機肥，縣府也與業者合作，將處理過的廢枝葉製成生質燃料RDF，用來替代高汚染的工業重油鍋爐，除了持續提高處理效率，環保局也會向中央反映農友聲音，希望未來能提高破碎機具相關補助，讓農地廢棄物處理更加即時便利。