宜縣斥資5000萬 為25國中小打造安全通學廊道

宜蘭縣政府自2015年起，編列5000萬元經費，為縣內25所國中小打造安全通學廊道；圖為古亭國小的安全廊道。（記者林敬倫攝）

2018-09-06 17:24

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府自2015年起，編列5000萬元經費，為縣內25所國中小打造安全通學廊道，預計11月能全數完成；壯圍古亭國小校長黃賜福說，安全廊道打開學校門面又安全，頗獲家長好評；教育處說，希望藉此維護學生上學與導師導護的安全。

宜蘭縣教師職業工會於2015年要求與宜蘭縣政府訂定團體協約，內容包含為保障教師安全，拒絕為學生導護，引發不小爭議，但學生上學及導師導護的安全問題，開始受到各界重視，有鑑於此，當年宜蘭縣政府就編列5000萬元預算，連續3年為縣內25所國中小打造安全通學廊道，今年11月就能全數完成。

今年共有冬山國小、冬山國中、育英國小、大進國小、古亭國小、岳明國小、大隱國小及永樂國小等8校要設置安全廊道，僅剩大隱及永樂國小還未完成。

古亭國小9月也剛剛完工，校長黃賜福說，學校大門剛好是十字路口，交通混亂，學生上學沒有走道相當危險，把學校圍牆打掉改造成通學廊道，除打開學校門面，也讓學生上學更安全，獲得許多家長好評。

教育處表示，為了提供教師與學生安全環境，縣府當初才會編列這筆預算，100所國中小都有派員看過，只要評估有需要，就會給予施作，以更安全的環境，來落實安全教育。