醫病》女聲樂家甲狀腺癌擔憂留疤 經口內視鏡切除康復

2018-09-06 17:28

〔記者陳建志／台中報導〕甲狀腺癌高居女性癌症第5名，台中一位女聲樂家4年前發現甲狀腺長腫瘤，因擔心手術會影響聲音及留下疤痕，遲遲不願就醫，直到近來脖子變腫，就醫檢查才發現腫瘤已經長到4.5公分，為避免留下疤痕，醫師為她進行「經口腔內視鏡甲狀腺切除術」，證實為惡性甲狀腺乳突狀細胞癌，後續安排在隔離病房服用「碘-131」治療後順利康復出院。

亞大醫院外科副院長温義煇今天表示，這名女聲樂家4年前就發現左側甲狀腺有1顆腫瘤，醫師懷疑惡性勸她開刀，但擔心聲帶受損影響表現，決定和它和平共處，沒想到近來聲音越來越沙啞，脖子也變粗，就醫經超音波檢查，才發現右側甲狀腺腫瘤已長大到4.5公分，進一步穿刺檢查證實為惡性腫瘤。

亞大醫院核子醫學科主治醫師陳育仁指出，依國健局公布的資料顯示，甲狀腺癌已超越過去常見的子宮頸癌、胃癌、卵巢癌，居台灣女性癌症第5名，並有逐年增加趨勢，不過婦女朋友不用過度恐慌，大部份甲狀腺癌分化良好，10年存活率可超過90%，且越早發現存活率越高。

温義煇表示，因患者仍擔心留下疤痕，決定為她進行「經口腔內視鏡甲狀腺切除術」，術中並採用「使用喉返神經偵測系統」，減少傷及喉返神經的機率，降低術後聲帶麻痺的可能，讓患者術後音色完全不受影響。

陳育仁強調，外科手術是分化良好的甲狀腺癌最主要的治療方式，術後會再安排患者服用「碘-131」清除殘餘的正常甲狀腺組織，為避免病人服完高劑量的放射碘藥物後，體內產生的輻射量會影響他人，需安排住進碘-131隔離病房，這名女患者就是住進院內的碘-131隔離病房1天後出院，強調患者與醫護人員可透過螢幕及對講機溝通，提供舒適與安全的治療環境，讓患者安心接受治療。