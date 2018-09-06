苗市公所導入新技術 「手搖杯」營造休閒農業特色

農委會茶業改良場研究員兼課長蔡憲宗，分享說明他研發的果粉茶加工技術。（記者彭健禮攝）

2018-09-06 21:57

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所爭取農委會經費補助，已通過初審，將在苗市後花園貓裏山，設置休閒農業區。市公所今天邀請農委會茶業改良場研究員兼課長蔡憲宗，與區內農園、休閒農莊等業主分享，市公所也將協助將最新的果粉加工技術導入，利用「手搖杯」茶飲風潮，打造休閒農業區特色，增加農民收益。

市長邱炳坤表示，苗栗市新英、南勢里的貓裏山，是苗栗市的後花園，具有豐富的人文、生態、景觀與農業特色，市公所向農委會爭取設置貓裏休閒農業區，已通過初審，未來核准設立後，將串連功維敘隧道景區和八甲貓裏茶產業特色，以「茶薌鐵道」為品牌吸引遊客，進而帶動週邊農產業發展。

而「茶飲」也在此計畫扮演重要角色，市公所相中蔡憲宗所研發可把蔬果轉換成更健康、更好喝、更便利、更容易被人體吸收且可延長保存的「果粉茶加工技術」；今天邀請蔡憲宗與區內農園、休閒農莊等業主分享。

公所產業發展課長邱明宏表示，「果粉茶加工技術」可以將有特色的蔬果製作成果粉利用，除保留蔬果原有的風味與營養價值外，使用上非常便利，消費者僅需加水沖泡後即可飲用，尤其現今「手搖杯」茶飲林立，極具應用潛力。

邱炳坤表示，公所將協助取得授權，再轉移給市農會輔導推廣，為苗栗市的農產品創造更好的經濟價值，讓農民增加收益，吸引青年回流。

邱明宏表示，市公所盼透過產、官、學的資源整合，將區內茶、油茶、草藥等四季花果為產業核心，開發多元化產品，提升在地農產品產銷價值。未來將推出八甲茶韻馨香、養身香藥草、健康油茶，搭配功維敘隧道鐵道文化，帶動苗栗市農產、休閒觀光發展。