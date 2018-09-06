公所獎勵、學校加碼記嘉獎 這所學校客語認證報考率95％

2018-09-06 20:15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕年度全國客語能力初級認證，將於8日、16日在全台15縣市辦理。雖客委會去年起取消客語認證獎學金發放，但苗栗縣公館鄉公所提供通過認證的鄉內學子500元獎勵金，加上公館國中加碼記嘉獎，使得全校有高達95％、500多名學子參加，試務中心也考量人數眾多，在館中設考場。

公館國中校長方麗萍表示，校內學生九成以上為客家子弟，為了不讓客語流失，今年從暑假開始全面開設客語認證班，讓大多數的學生得以在學校場域學習客語，也期待透過學校的力量，喚起更多家庭使用客語，讓客語不要消失。

方麗萍說，學校也特別感謝鄉公所挹助經費，從開班經費至獎勵，提供每一名通過的學生500元獎勵金，大大鼓舞學生士氣，學校也祭出參加記嘉獎，通過再1支的獎勵措施；而嘉獎於12年國教升學，對學生有幫助，獲得高達95％的學生響應報名。

教務主任劉傳鐘說，因報名人數眾多，全國總試務中心還專程至學校勘察場地，決定將考場設在學校，2個梯次、2個考場、共24場次，連同一併服務公館國小共近600名考生，讓學生免去到國立聯合大學應試的舟車勞頓。

公館鄉長曾美露表示，公館是客家大鄉，但許多年輕子弟已不太說客語，甚不會說，因此，她運用公所獲得客委會競賽評比的100萬元，做為鄉內客語推廣。除了鼓勵學子，公所也透過社區開班、授課，營造全鄉客語學習環境。

客委會為鼓勵學習客語、參加認證，從2010年起發放客語認證獎學金，依照通過級別不同，核發初級1千元到中級5千元、高級1萬元等金額不等的獎學金，於去年取消，不少人缺乏誘因，報考興趣缺缺。