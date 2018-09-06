教育發展帳戶第一桶金 中市議員要求多元協助

2018-09-06 19:39

〔記者黃鐘山／台中報導〕中央協助弱勢孩童自立脫貧的教育發展帳戶，中市開戶率僅有38%，市議員鄭功進今日表示，弱勢兒少參加校內外競賽、科展、語文檢定及證照，若獲學校獎學金，要求教育局也應相對提撥獎勵金，讓他們存入教育發展帳戶，早日存到第一桶金。

鄭功進指出，中央推動「兒童與少年未來教育及發展帳戶方案」，由政府與家長共同儲蓄，作為低收入戶、中低收入戶家庭青少年，累積未來教育及生涯發展的基金，2016年開始試辦，中市開戶率卻僅有38%，未達衛福部目標數。

鄭又說，台南市透過社工員一對一的逐戶訪視來加強開戶數，嘉義市也讓弱勢家庭應自籌的款項，改由社會服務工作點數進行兌換，兩市開戶率均已達標；桃園市則媒合民間成立獎勵金專戶，讓第1個月原本應由家庭負擔的1250元存款，改由市府支出。

鄭功進建議，弱勢兒少參加校內外競賽、科展、語文檢定及證照，若獲學校獎學金，教育局一比一相對提撥獎勵金，讓他們存入教育發展帳戶，直到18 歲時能有第一桶金，有接受高等教育或職業訓練、創業等人力投資的機會。

鄭功進特別準備希望撲滿小豬給副市長林依瑩，要求市府提出具體作為協助弱勢孩童開戶；教育局長彭富源也說，可請各學校多提報名單，教育局願意配合。

社會局表示，中市符合資格兒童人數約2010位，整體開戶人數約774人，數量為全國第2，提供家戶1年800小時的以工代賑工作機會，提升開戶意願，經濟更困難的兒少則連結社會資源協助，年底預計可有4成以上開戶率。