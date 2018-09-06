觀光新北向！開放俄羅斯免簽 墾丁、北海岸最具吸引力

台灣擁有豐富的海岸線及離島資源，非常符合俄羅斯旅客一到夏季就往沙灘跑的旅行特性。圖為墾丁。（資料照）

2018-09-06 17:57

〔記者蕭玗欣／台北報導〕新南向後再推新北向觀光！行政院今天宣布推動開放對俄羅斯14天免簽證措施，觀光局今天表示，俄羅斯每年出國人數長年維持在3000萬左右，但往年來台灣僅1萬人上下，台灣擁有豐富的海岸線及離島資源，非常符合俄羅斯旅客一到夏季就往沙灘跑的旅行特性。學者預估，預估2年內可達10萬旅客人次，年可創造60億產值。

觀光局表示，俄羅斯出境狀況長年都維持在3000萬人次，其中7成集中在週邊國家如中國、哈薩克，而泰國日前針對俄羅斯開放免簽加上航班直飛，去年估有逾百萬名俄羅斯旅客赴泰國度假，越南、香港也有開放免簽，年吸引40萬俄羅斯旅客觀光。據統計，俄羅斯每年來台旅客人數約1萬人上下，商務客占3成，是最大宗；台灣赴俄羅斯旅客也約在1萬人左右。

觀光局表示，俄羅斯人旅遊時間集中在夏季，且喜歡到海島、沙灘度假，而台灣今年主打海灣旅遊年，擁有美麗、豐富的海灣、離島環境，相當符合俄羅斯人的旅遊特性。觀光局表示，預計便利的簽證措施短期內可帶動觀光人潮，未來市場成長起來，航空公司看見商機後自然就會新增航班，可望再帶動新一波觀光熱潮。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，新政府上任以來，積極推動多元市場開發，2年來非中客市場增加175萬人次，俄羅斯是歐美國家中離台灣最近的國家，俄羅斯旅客的旅遊行為偏向家庭度假，因此開放免簽為恰當。

黃正聰也表示，目前每年到泰國、越南、海南島分別有超過百萬、50萬及30萬，到日韓也各有10到20萬人，若以新南向的經驗來看，未來新北向觀光，預計可以2年內達到10萬人次，年創造60億產值。

觀光局說，俄羅斯商務客一般停留約3~5天，一般旅客停留7到14天的也有，按業者規劃，未來短天數行程將以北海岸為主，長天數則希望可以延伸到墾丁或花東等離島地區。