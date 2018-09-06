天氣穩定無颱風 八里文旦柚質佳、產量創新高

民眾至八里的文旦柚展售會可品嘗結合柚子果肉和蜜香紅茶製成的柚子茶以及柚香煎餅下午茶。（記者陳心瑜攝）

2018-09-06 21:51

〔記者陳心瑜／新北報導〕文旦柚產季到，由於今年北部天氣穩定，無颱風攪局，新北市文旦產量創下有史以來新高，甜度更有望超越去年，但價格維持在往年的每台斤60至70元，民眾能以平實價格享用優質文旦柚。新北市政府將於9月15至16日在八里左岸永續環境教育中心的左岸公園舉辦「新北好柚趣 幸福柚香下午茶」展售會，販售新北各產區文旦，還有手工柚子茶、柚香煎餅等創意下午茶組合。

新北農業局表示，除了一連兩天的展售會，民眾可上網報名9月10日至16日的限量採果一日遊體驗（http://bao-ming.com/index-3374.htm），至八里的農園體驗採果樂趣。

八里區農會推廣部主任黃梓雄說，由於今年天氣穩定，無颱風影響，產量創下新高，較去年增加一成產量，加上農民栽種技術改良，又柚樹的樹齡老、樹體大，產出文旦皮薄多汁，待9月12日檢測出爐，甜度有望超越去年的最高15.7度、平均13度。

新北市副市長葉惠青說，新北市文旦柚種植面積450公頃，產區集中於八里、淡水、林口等，其中八里區產量約占全市6成，預估今年全新北產量約有7700公噸左右，產值約5.2億元。

農業局表示，9月15日、16日在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦「新北好柚趣 幸福柚香下午茶」新北市文旦柚展售會，現場除了文旦柚展售外，還有幸福柚香下午茶、釣文旦、疊文旦、文旦柚果凍DIY及藝人表演等，限量創意下午茶有手工柚子茶、柚香煎餅等組合，每份150元。