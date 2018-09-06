海線首案梧棲三民段社宅動土 2021年完工

梧棲社會住宅動土典禮。（記者張軒哲攝）

2018-09-06 21:29

〔記者張軒哲／台中報導〕為協助年輕人安居，台中市府推動8年1萬戶社會住宅，台中市第6處、同時也是海線首案社會住宅梧棲三民段今日動土，市長林佳龍指出，全案規劃為地下1層、地上7層，提供1至3房型共300戶優質好宅，並設有托嬰中心、社會服務站、大型店鋪、青創空間、店舖等社區福利設施，預計2021年上半年完工。

林佳龍今日在都發局長王俊傑、梧棲區長柯宏黛陪同下，主持梧棲區三民段社會住宅開工典禮。包括內政部營建署長吳欣修、市議員尤碧鈴、王立任、楊典忠，以及立法院副院長蔡其昌、立委盧秀燕、市議員顏莉敏服務處代表、當地里長及居民均到場共襄盛舉。

營建署長吳欣修表示，梧棲三民段社會住宅用地是由台中市政府向國產署承租土地興建，台中市府在社會住宅的興建上，已經創造許多全國第一，包括「全國第一」租用公有住宅區興建社會住宅、「全國第一」通過「包租代管」減稅政策等。

梧棲三民段是海線第一處社會住宅，規劃興建300戶，同時也是一個共好社宅，納入托育、托老、青年希望工程、老少共餐、共學等功能，並提供鄰近社區共用空間，規劃長青學苑、關懷據點等。

林佳龍指出，透過海線雙港副都心計畫，加上捷運藍線將延伸台中港、鐵路高架化串聯成山海屯環線，以及未來上兆元投資海線離岸風力發電、三井Outlet即將開幕等利多，會為海線帶來工作機會與龐大消費市場，預期到海線人口會快速增加，因此在梧棲興建社會住宅。

都發局表示，梧棲三民段社會住宅投入總預算8億3,300萬元，整體設計將避開東北季風，讓內庭環境四季宜居，也符合青年、勞工及高齡者為主的人口結構，打造一處「合院」式的共好傍庭住宅。