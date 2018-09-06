60年來首見 大雅區橫山里舉辦路祭普渡法會求平安

大雅區公所在科雅東路與通山路口舉辦「祈安消災路祭普施大法會」，吸引大批民眾參與，祈求地方平安。（大雅區公所提供）

2018-09-06 19:53

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅區橫山里第四公墓內的通山路銜接中科園區，因道路蜿蜒，民眾夜間行駛其中，車禍事故頻傳，橫山里長張聖河建議市府舉辦「路普」，以安慰亡魂祈佑地方平安，大雅區公所於今天下午與科雅東路與通山路口舉辦「祈安消災路祭普施大法會」，這也是橫山里60多年來首見的盛大法會。

法會由台中市政府民政局長游湧志代表林佳龍市長擔任主祭官、大雅區長林華彬率領公所主任秘書及課長等陪祭、台中市生命禮儀管理處處長劉振村、秘書及分處主任、橫山里張聖河里長率里內各鄰鄰長、吳顯森議員及大雅區農會總幹事林國永等皆出席，數百里民到場參與祭祀，法會隆重莊嚴。

橫山里長張聖河表示，橫山里第四公墓墓區遼闊，道路蜿蜒、坡度變化大，過去幾十年來未曾辦理過普渡法會，因最近連續發生多起車禍事故，日前市長林佳龍召開大雅區里長座談會，才當面向市長建議辦理路祭法會，獲市長支持，隨即號召里民準備300桌祭品，辦理普渡法會，這次路祭法會是橫山里60多年來規模最盛大的一次法會，祈求風調雨順、國泰民安，區里安寧、合境平安。