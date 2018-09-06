讓學習跟上科技！中市3年內將打造6千間中小學智慧教室。（圖：教育局提供）

2018-09-06 20:39

〔記者蘇孟娟／台中報導〕科技載具運用愈來愈普及，台中市爭取校園前瞻數位建設經費，新學年起將分3年逐年協助學校打造智慧學習教室，首年將完成中小學集中式特教班及普通班近2000間智慧教室，盼縮短校際數位學習落差，助學生體驗科技學習的趣味。

教育局考量科技日新月異，數位及行動學習愈顯重要，台中市積極爭取校園前瞻數位建設經費，已獲教育部補助近6億6500萬元經費，加上自籌1億2800萬元，將從107年109年將在全市300餘所中小學打造智慧學習教室。

教育局指出，智慧教室將利用學校現有的一般教室改造，包括建置包括大尺寸觸控電視、投影機、筆電、個人電腦、平板電腦、資訊應用整合控制設備等，每間經費約在9到10萬元，首年目標包括助中小學集中式特教班及普通班近2000間智慧教室。

教育局指出，目前部份學校已利用包括行動學習資源或是採自籌經費打造有智慧教室，如西屯區大鵬國小是台中市行動學習學校，目前已結合行動載具的使用融入學校教學，尤其導入身心障礙學生的溝通訓練，備受好評。

大鵬國小校長呂孝修表示，特殊學生多有溝通、認知等訓練需求，但若僅憑文字或口語解說，身心障礙學生理解有限，搭配行動載具及教案的設計，透過更多圖片或影片的引導，有助吸引學生學習興趣及多元學習效果。

有特教班家長也說，也參與過學校利用行動載具及APP教材，甚至體驗到擴增實境的教材，也覺得新鮮，這些教學方式比傳統教學創新，也發現孩子明顯進步，能自己完整表達句子，還顯示出學習興趣。

教育局指出，預計自107到109年逐年助中小學打造約6000間智慧學習教室，縮短校際數位落差，讓學生均享受到數位、行動學習的多元學習樂趣。