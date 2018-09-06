市議員建議艋舺城市博物館當平台 柯P說好

2018-09-06 17:24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市府打造艋舺城市博物館，台北市議員顏聖冠今質詢時要求應作為平台，不但納入在地商家跟組織，整合APP等科技，方便外籍旅客，同時也應該有一個主視覺，包含徒步區、人孔蓋、街區、街燈等都整體設計，以及輔導在地組織產業化、自給自足。對此，市長柯文哲當場允諾稱好，並答應藉今年青山宮遶境，舉辦青山宮文化祭。

市長柯文哲下午赴議會市政總質詢，市議員顏聖冠質詢指出，市府規劃艋舺城市博物館，不希望開幕後只是個名義上的博物館，萬華地區有越來越多的背包客，希望艋舺城博館變成一個平台，納入在地商家等資源，整合APP，方便國際旅客。

此外，有許多年輕人利用工作之餘投入導覽、社區營造工作，不能讓在地小孩為地方付出卻餓肚子，但全部都要市府補助也不合理，市府應該輔導在地組織產業化，讓他們可以自給自足。

顏聖冠建議市府應設計一個主視覺，考慮將一些具有歷史人文的巷弄變成打卡景點，並透過旅程推廣、徒步區設置、街燈、人孔蓋等重新規劃，把人潮從西門町帶往龍山寺、甚至南萬華，另也可以考慮結合青山宮、清水祖師廟等，舉辦文化祭活動，成為地方亮點。

柯文哲認同表示，很多在地組織他都認識，確實做了很多，會討論要怎麼輔導在地組織產業化，並答應藉今年青山宮遶境，舉辦青山宮文化祭。

副市長陳景峻補充，針對艋舺城博館不管是視覺、街道都有進行討論，而遊程方面也有在規劃。