醫病》狂瘦7公斤竟罹13公分肝癌 免疫搭放射治療救命

2018-09-06 17:06

〔記者林惠琴／台北報導〕B肝帶原的62歲林先生，1個月內狂瘦7公斤，在家人建議下就醫發現，肝臟竟然有12.9公分大小的腫瘤，並且有破裂跡象，無法手術切除，使用栓塞治療卻發生肺炎副作用、放射治療併發肺轉移，在陷入瓶頸之際，接受免疫治療藥物搭配放射治療，近1年後，肝臟與肺部腫瘤消失。

台北榮總胃腸肝膽科主任黃怡翔表示，肝癌是國內常見惡性腫瘤，由於早期症狀不明顯，多數患者就醫時已是中、晚期，進而錯失手術治療機會。

林口長庚醫院腫瘤科醫師侯明模指出，根據國際期刊《刺胳針》（The Lancet）最新發表的臨床試驗結果，晚期肝癌患者對於免疫治療藥物的藥物反應率近2成，且患者中位存活期可長達近16個月，突破以往治療選擇有限的困境。

不過，侯明模也說明，免疫治療藥物並非人人適合，像是有免疫功能不全，或是有中重度肝硬化等肝功能不全的問題，較不適用。

此外，侯明模提及，免疫治療藥物常見副作用為發炎，約3成會有皮膚起疹、搔癢現象，其餘極少數可能發生甲狀腺、肝臟、肺臟或其他器官發炎，但多數經治療後可恢復。

黃怡翔提醒，雖然肝癌主要成因與B型、C型肝炎有關，但近年因為非病毒性肝炎導致肝癌的比例逐漸增加，包括糖尿病、脂肪肝與三酸甘油酯過高，成為新世代的肝癌危機。

黃怡翔呼籲，有糖尿病、脂肪肝或三酸甘油脂過高的肝癌高危險群，應定期安排健康檢查，早期診斷、早期治療，一旦確診為肝癌，配合醫囑，定期回診追蹤。