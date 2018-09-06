東勢高工「發願成才培育計畫」拜師 奉茶、贈工具袋意義深遠

東勢高工「發願成才培育計畫」學生向師傅奉茶。（台灣行動菩薩助學協會提供）

2018-09-06 22:25

〔記者歐素美／台中報導〕台灣行動菩薩助學協會開辦「發願成才培育計畫」，分別在台中東勢高工及彰化二林工商開辦木作及泥作技術課程，由業師進入學校以師徒制方式直接教導孩子木工及泥作技術，今年報名學生爆滿，東勢高工今天舉行拜師儀式，台中市教育局副局長許春梅表示，發願成才計畫結合產業需求，讓孩子適性發展，成為業界所需人才，減少社會問題，是一項偉大志業。

台灣行動菩薩助學協會理事長陳志聲表示，行動菩薩助學協會的「發願成才培育計畫」，是在既有助學助養的「給魚」，更上層樓成為「給釣竿」，教孩子謀生技能，除了提供原助學學生的學雜費外，也透過業師直接教學，讓孩子學到最好的技藝，3年期滿通過協會及業師檢測之表現優秀者，也有機會得到正式工作的職缺，達到改善學生家庭經濟、傳承台灣精緻工藝及協助企業找到人才等三贏。

台灣行動菩薩助學協會常務監事張麗莉表示，「發願成才培育計畫」透過考核制度及品格來篩選學生，目前第2屆及第3屆的學生已在各工地實習，第1屆學生更於今年6月畢業，其中多人並投入職場工作，技術穩定且精進，很得業師的讚賞。今年第4屆課程安排仍維持夜間部正規課程，利用週一、四、五上午加入品格教育及美學養成及戰鼓鍛鍊體能的課程，培養孩子良好的品德與審美觀。

張麗莉說，「發願成才」是不容易的技職教育工程，匯集了眾人的力量才稍見成果，她非常感謝提供學生實習廠商，每次開學皆舉辦莊嚴的「入門拜師禮」，是希望藉此讓孩子產生榮譽感及責任感，由師長帶領學生過「規矩門」，象徵「師父引進門，修行在個人」；學生奉茶給師傅，師傅贈送工具袋給學生，則象徵技術傳承。