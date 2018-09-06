強冠劣油案求償3千萬判賠百餘萬 消基會要上訴

強冠劣油案今天一審宣判，判賠154.8萬元，相較消基會求償3364.6萬元有極大落差，消基會董事長游開雄表示，不滿意判決結果，將再提起上訴。圖為2015年消基會赴台北地院遞狀，代理消費者提出團體訴訟。（資料照）

2018-09-06 17:20

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣2014年颳起食安風暴，劣油、假油、混油「連環爆」。消基會代消費者分別提起頂新、正義、強冠、北海等4件團體訴訟案，求償金額超過1億元；其中，強冠劣油案今天一審宣判，判賠154.8萬元，相較消基會求償3364.6萬元有極大落差，對此，消基會董事長游開雄表示，不滿意判決結果，將再提起上訴。

強冠將動物飼料用油、餿水油、皮革油重新精煉為食用油出售，董事長葉文祥、副總戴啟川各判刑22年、18年，強冠公司罰金5000萬元定讞；消基會另代替279名消費者提起團訟，向強冠公司及其下游17家廠商求償3364.6萬餘元。

台北地院今天宣判，判准葉文祥與強冠等15家廠商，應連帶賠償其中172名消費者共計154.8萬元。消基會求償每人3萬元「非財產損失」與3倍的懲罰性賠償金，法官認為過高，核准每人3000元非財產損失、2倍懲罰性賠償金。

對於判決結果，游開雄表示，法院認為百餘名消費者無法證明購買黑心油，購買價金並未判賠，與消基會認定有相當大的差距；且消基會求償每人3萬元，為依據食安法修正後的求償上限，法院判賠3000元明顯偏低，不滿意判決結果。

他說，食品安全若有風險，對於人體健康有極大傷害，但黑心食品多為經年累月長期吃下肚累積，消費者難以證明生理危害，且業者經精煉或其他方法改變檢驗數據，表面上危害程度降低，法院若輕判，更難嚇阻心存僥倖的不肖業者。