等不到汐止社后南下匝道！黃國昌籲新北市府別再擺爛

2018-09-06 22:05

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委黃國昌今召開記者會表示，汐止社后地區增設國道南下匝道是居民多年願望，整體計畫卻因負責提出可行性報告的新北市府不斷跳票，進度拖延。出席記者會的交通部代表則說，待新北市政府提出可行性報告後，就會盡速辦理。

時代力量立委黃國昌今與時力新北市議員候選人黃智姍、新北市汐止區江北里里長謝祚敏及社后居民共同召開記者會，會中指出「社后地區增設南下匝道」一案

早在2016年4月即召開公聽會，同年五月立法院交委會到場會勘時，也允諾將全力支持，但整體工程仍須新北市政府提出可行性評估報告，卻遭新北市府不斷拖延。

黃國昌痛批，市府原先口頭承諾2017年8、9月時可提出可行性評估報告，後來延到2017年年底，去年年底再度請教市府時，得到的回覆是再度跳票。現在已是2018年9月，市府還是沒提出，質疑新北市府「到底要拖到什麼時候？」

時代力量新北市議員候選人黃智姍表示，社后增設南下匝道，是許多汐止人的期待，多年來市府卻始終消極拖延；黃智姍質疑，新北市長朱立倫自第5次施政報告時即表示，汐止增設南下匝道工程「規劃中」，甚至表明「可行性報告將在8月完成、9月提案」，不過據她所知，新北市交通局早在107年9月就完成可行性評估報告；黃智姍痛批，市府不斷跳票，在議會報告時又隨便呼攏，「是把汐止人當三等公民嗎？」

交通部高公局代表表示，目前尚未收到新北市府的可行性評估報告，待報告送進來，交通部會儘速辦理審查。