中市府推動豐潭神雅都計整併 落實副都心發展架構

台中市豐潭神雅都市計畫圖。（記者張菁雅翻攝）

2018-09-06 17:13

〔記者張菁雅／台中報導〕豐原為台中3大副都心之一，台中市政府都發局正推動豐原、潭子、神岡、大雅都市計畫整併案，日前已通過台中市都計委員會審議，並報請內政部審議中。都發局表示，該案通過實施後，將為豐原副都心發展架構跨出重要的一大步。

都發局表示，為打破縣市合併前，原台中縣都市計畫「鄉、鎮、市」行政區個別發展的限制，市府依循全市整體區域治理分區規劃，進行豐原、潭子、神岡、大雅都市計畫整併案，將原本區分為豐原、潭子、神岡、大雅及豐原交流道地區等5處都市計畫，整併為1個主要計畫，以及豐潭神雅4個細部計畫，日前已通過台中市都委會審議。

豐潭神雅都市計畫案中，潭子區整體空間將規劃為6大機能分區，分別為舊城再生核心區、新驛門戶樂活區、傳產加工核心區、行政醫療創研支援基地、產業多元發展地區、頭嵙山生態遊憩區。

其中，舊城再生核心區透過「鐵道綠廊潭心計畫」，進行鐵道綠廊景觀營造、潭心自行車道天橋改建、潭心文化人行陸橋改建、公一用地規劃設計等4項主要工程。此外，由於潭子區為社會住宅高需求地區，但目前無社宅用地，在潭子區公所遷移後，原址機一用地，將規劃0.3公頃作為社宅用地，約110戶。

新驛門戶樂活區則以潭子、頭家厝、栗林火車站周邊規劃TOD生活圈，將拓寬潭子車站周邊道路，解決車站東北側道路狹窄問題，在鐵路高架橋體下方規劃停車場、公園，並增加停車與開放空間，同時將停一停車場立體化，作為多功能使用。

產業面部分，除了原有主要針對栗林、潭秀地區的工業區、潭子加工出口區等既有傳統產業加工核心區，市府也推動產業升級及補充區內不足的基盤設施，未來於崇德路兩側農業區規劃為以低（無）污染產業為主的產業多元發展地區。

行政醫療創研支援基地配合潭子新行政園區的建置、慈濟園區及新增聚興產業園區的佈設，作為潭子核心區的擴充支援腹地，提供行政、醫療、研發及產業服務等機能，並藉由國道4號豐潭段計畫，建構完善的交通系統串聯周邊地區。

至於休憩規劃則分佈於潭子區東側地區，以頭嵙山及其周邊登山步道、綠帶系統等天然資源為主，透過便捷的交通系統，銜接都會核心區，作為潭子生活圈及台中都會核心的生態休憩腹地。