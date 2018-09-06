餘震不斷！ 6.7強震夜襲北海道 女作家曝驚險過程...

北海道發生規模6.7級強震，造成道路塌陷。（歐新社）

2018-09-06 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道札幌今（6日）凌晨3點08分（台灣時間2點08分）發生規模6.7的強震，日本氣象廳則指出，最大震度達到7級，這起地震不僅造成多處房屋倒塌，目前更有7人不幸罹難。而近日赴北海道工作的食譜作家蔡季芳（阿芳老師），在臉書報平安，另也透露地震當下的逃生過程。

蔡季芳表示，地震發生當下，她和老公以及工作夥伴正在睡夢中，但仍能明顯感受到地震的強度，回想起地震發生時，「第一震很大，尚未停電，再來第二震，就已經停電」。她也說，好在當時住的每一個房間都有緊急照明設備，房東也貼心的在牆上備好好手電筒，因此就算停電也沒受到很大的影響。

蔡季芳說，地震發生後大家驚魂未定的把衣服穿好、準備好，也把所有的物品也都收拾完畢，「如果需做疏散的動作才不會慌亂 」。後來狀況穩定後，一行人就穿著可外出的衣服再次睡覺，而到了天亮電力仍然沒有恢復，「而且餘震不斷，路上不斷有警車在做廣播」。

蔡季芳也向關心的她朋友與粉絲喊話，「我們很好也會小心，希望今天可以順利回到台灣，但用虔誠的心期盼天佑北海道」。網友也在下方留言「祈禱平安健康回台灣」、「 一切小心為重」、「天祐日本，祝阿芳老師一行人平安回家」、「 平安就好，多加小心」。