大學下週開學了！東海辦「大學入門」邀新鮮人當超級英雄

東海辦「大學入門」邀新鮮人當超級英雄，寫下想具備的超能力發想。（記者蘇孟娟攝）

2018-09-06 18:52

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學即將開學，東海大學與中興大學均辦迎新活動，以包括遊戲、社團博覽會等活動，讓大一新鮮人消除陌生感，先熟悉校園，以利下週一開學能早點適應新學習環境；其中東海大學有項「我是超級英雄」發想活動，讓新鮮人發想希望具備的超能力，期許自己未來能是自助助人的「超級英雄」。

東海大學近年新生入學前均會推出4天3夜的「大學入門」新生訓練，今年動員200名志工學長姊擔任小隊輔，引導3500名新生參與包括人際關係、校園巡禮、社團博覽會、認識自我系列真人講堂、消防演習等課程。

東海大學還設計「超級英雄」大道，讓學生發想希望具備什麼超能力及如何運用超能力，學生發想出不少創意答案，有人希望具有「轉動時間」的能力，更盼帶著親友轉動時間，到最難忘的當下；也有人盼具備「心想事成」的能力，除盼事事心想事成外，更盼能有改變的能力，包括親情、愛情等都可以認錯重來，沒有悲劇讓世界更美好等。

校方盼藉此發想，讓學生沈澱思考什麼是最重要的事，或是夢想，更透過自身的努力，讓自己達成目標。

校方配合科技通訊普及，也設新生群組鼓勵學生加入，希望能讓學生隨時掌握學校重要活動或訊息通知，更將結合最新的AI人臉辨識技術，邀請學生上傳照片，將在最後一天「希望之夜」活動時，展現科技辨識人臉的進展，鼓勵學生學習不忘與科技連結等。

東海大學校長王茂駿是東海人，他說，在東海大學求學的歷程對他有非常重要的影響，鼓勵學生入學後經營屬於自己的故事，能主動安排學習的路徑、探索興趣、規劃人生的道路，建立人際網絡，學習與人合作，做好萬全的準備去面對科技時代。

至於中興大學也推出3天的「飛船啟航」新生入學指導活動，全校設計有60個遊戲關卡，讓各系新鮮人跑關集點，透過趣味遊戲拉近新生間的距離，並從中認識校園各單位、設施及防災自救知能等。

學校另邀與校友分享心路歷程，希望有助大學新鮮人擘劃願景，另有新生茶會與社團博覽會，鼓勵新生多交流聯誼的機會，盼學生入學前先熟悉校園環境。