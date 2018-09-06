防堵登革熱 巡、倒、清、刷不能少

彰化縣衛生局長葉彥伯（左）和環保局長阮順寧（右）示範刷洗積水容器，避免蟲卵再附著。（記者張聰秋攝）

2018-09-06 17:11

〔記者張聰秋／彰化報導〕登革熱疫情拉警報，彰化縣今年已有12例境外移入病例，尚未爆出本土病例，可是鄰近城市、兩地才一溪之隔的台中市，本土病例超過全台一半，已被列為疫區，相同生活圈，彰化縣不敢大意，衛生局長葉彥伯說，12例境外移入病例，有8例都是暑假出國旅遊探親感染發病，正值好發高峰期，民眾要有警覺心。

這12例境外移入登革熱病例，越南4例、馬來西亞2例、菲律賓2例、印尼、馬爾地夫、柬埔寨、泰國各1例，幸好，12例都在機場入境經發燒篩檢站篩出陽性，第一時間通報衛生單位處理，目前都已康復，未出現群聚效應，疫情獲控制，未擴散。

葉彥伯說，衛生局一接獲通報疑似病例馬上採取必要的防疫作為，發燒快篩篩出陽性，立即啟動疫調機制，進行化學防治噴藥和清除孳生源，同時加強列管病媒蚊指數2級以上村里的環境衛生。

衛生局疾病管制科長王曉琪說，依據疾病管制署資料顯示，今年到目前為止，全台已有83例登革熱本土病例，台中市47例，超過一半，台中與彰化是共同生活圈，民眾兩地往返頻繁，彰化縣傳染病流行疫情指揮中心已多次開過聯繫會報，加強清除登革熱孳生源，尤其大雨過後更要落實巡、倒、清、刷步驟，清除積水容器。

今天，葉彥伯和環保局長阮順寧，示範巡、倒、清、刷步驟，提醒民眾要把儲水容器加蓋並定期清理，清理掉不必要的容器，根除環境四周病媒蚊孳生源，「全民動起來，讓防蚊牆不要倒！」