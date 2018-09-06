奈良美智陶作登台 各國大師齊聚「國際陶藝雙年展」

奈良美智的陶藝作品首度登台，更帶來4件全新創作。（圖由鶯歌陶瓷博物館提供）

2018-09-06 17:00

〔記者邱書昱／新北報導〕奈良美智陶藝作品首度來台！鶯歌陶瓷博物館舉辦2018台灣國際陶藝雙年展，將於7日展出奈良美智的8件陶作，與以往的平面繪畫作品情感表現不同，立體陶塑流露著泥土自然溫柔的本質。這次由國際知名陶藝家邵婷如擔任策展人，帶領民眾探討創作與時代變遷之間的脈絡。

在台灣頗具知名度的奈良美智，曾在2007年受日本滋賀縣陶藝之森邀請駐地創作，短時間內就迅速掌握泥土的本質，過去接受策展人邵婷如採訪時說，運用陶土時，能在情感的壓抑中冷靜下來，有種恢復自身平靜的感覺，運用木雕與青銅等多種媒材，但陶藝是創作活動中的一項必要工作。

從事創作逾33年，是台灣擁有聯合國教科文組織國際陶藝學會會員身份的陶藝家邵婷如表示，站在奈良美智的作品前面，彷彿展場只剩下觀者與作者之間安安靜靜的互感交流。

這次的雙年展邀請全球18個國家、43位陶藝家展出80組的作品，不但有台灣資深前輩、各國重量級陶藝大師參展，還與亞洲各大博物館商借典藏品，最令人引頸期待的藝術家奈良美智更是大規模地一次展出8件陶作，其中有4件還是今年的新作。