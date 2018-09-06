天災重創大阪、札幌 台日航班因應情形看這裡

飛往北海道、關西航班多數取消，提醒前往北海道的旅客注意航班訊息。（記者劉信德攝）

2018-09-06 16:51

〔記者陳宜加／台北報導〕天災重創日本，大阪關西機場遭燕子颱風重創持續關閉中；北海道札幌新千歲機場也因強震導致跑道塌陷而關閉，航空運輸大亂，今天往返台灣與兩地機場間的航班全數停飛。華航、長榮、台灣虎航均於鄰近機場放大機型疏運旅客。

札幌今天凌晨發生規模6.7的強烈地震，當地新千歲機場因跑道塌陷而關閉，且對外道路交通受阻。華航今天往返桃園─札幌的CI130、131來回航班取消；長榮BR166、BR165、BR116、BR115等航班也取消。

為協助疏運原預定往返北海道的旅客，長榮宣布，7日往返桃園─札幌的BR166、BR165航班與往返桃園─函館的BR138、BR137航班，將由A321-200放大為A330-300機型執飛，每班座位數大增125個。

目前營運台灣往返札幌的航空公司有華航、長榮、酷航、樂桃航空等；不過，樂桃今天並沒有札幌航班；酷航今天往返台北─札幌的TR892、TR893班機也取消。

台灣往返北海道仍有旭川、函館航線，由長榮、台灣虎航營運，未受強震影響關閉，今天航班動態正常。

另外，大阪關西機場遭燕子颱風重創，至今持續關閉中，各家航空公司大阪航班仍全數停飛；影響最嚴重的是以關西機場為基地的樂桃，今天取消72個航班。

樂桃取消的航班包含從松山、桃園、高雄往返大阪的8個航班，樂桃也對於造成旅客不便致上最深歉意。樂桃指出，如旅客搭乘航班取消，可以轉乘其他航班或全額退款，無需支付取消或航班更改產生手續費。

國泰航空10日前台灣往返大阪航班、酷航9日前往返航班、日本航空7日前往返航班、香草7日前往返航班、華航11日前往返航班、長榮11日前往返航班、台灣虎航11日前往返航班均全數取消。

長榮7日起至11日往返桃園─成田、桃園─福岡航線將放大機型；華航桃園─高松、桃園─名古屋航線放大機型；台灣虎則於鄰近的岡山機場加開班機，分別於8日、9日、11日每天1班往返。日航也增開東京成田機場的臨時班機，6、7日共計加開4班台北往返航班。