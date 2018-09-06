枋寮5養雞場飄臭 在地議員開協調會、鄉民批縣府護航

近300被臭到受不了的鄉民到場協調，炮聲隆隆。（記者陳彥廷攝）

2018-09-06 16:22

〔記者陳彥廷／屏東報導〕枋寮鄉樂樂等5間養雞場為民進黨籍縣議員周碧雲所經營，不過卻因為雞屎異味晚間飄臭，已困擾枋寮鄉人近4年之久，今天早上枋寮鄉的縣議員國民黨籍劉淼松、民進黨籍黃建溢及無黨籍陳志成舉辦因應雞屎臭長期未解召開協調會，屏縣府農業處及環保局派員到場，現場近300鄉民是炮聲隆隆，除齊聲重申「枋寮人不要吃飯配雞屎味」外，更直嗆現場縣府官員回應是「幹話一堆」，質疑縣府護航鄰選區的縣議員。

樂樂等5間養雞場除臭屎味殘害居民，已數度爆發居民抗爭事件，甚至更有依法行政的公務員要前往查察時還被阻於門外，甚至遭另名場主郭振堂以男性生殖器問候，經鄉民幫公務員提告後遭屏東地院判拘役30天（可易科罰金及上訴）。

事前3名該鄉議員分工協調周碧雲及縣長潘孟安到場，時近選舉，原本堪稱縣議員同事間不分藍綠的「直球對決」大劇，因周碧雲未現身，不少鄉民是難掩失望。

屬隔鄰選區的周碧雲未現身，反到是許多候選人到場關切，如國民黨籍縣長候選人蘇清泉、鄉長候選人自由台灣黨籍丁勇智及無黨籍陳亞麟、當地現任村長都到場，鄉代表林文央及劉榮謄、陳燕萩、王麗絨和居民在臭味剛開始時就組成的「樂樂養雞場自救會」也到場力陳，而該會在今天功成身退，運作將交由非具民代性質的居民自行運作。

「吃飯配雞屎味快4年！」、「明顯護航縣雞場主！」近300鄉民把廣澤府五龍寺會場擠得水洩不通，除質疑縣政府相關單位護航周碧雲外，更未曾解決當地人民生及健康的問題，在縣府官員話未說完前就等不及直批「到底解決過什麼？」，更隔空嗆周碧雲「錢她賺、屎臭我們聞！」

81歲的陳姓阿嬤悲哀的說，她原本身體很硬朗，但自從樂樂養雞場來了以後，就不曾聞過品質優良的空氣，鼻子內刺鼻的感覺揮之不去，現場更有1名民眾拿著大包小包的藥袋走上台陳情，更直稱自己是被臭到生病。

縣府農業處、環保局的官員到場，除指該5雞場為公所「初審」通過外，該雞場也具水權，請鄉公所先針對行政院農委會提出的疑慮查證後，縣府農業處才能處理，但馬上就被臭到受不了的現場鄉民此起彼落的「複審呢？」、「我們要得是乾淨空氣」、「幹話一堆」等聲音掩蓋，甚至當縣府官員搬出「可仿效新埤鄉組成畜牧廢水稽查隊」後，鄉民更嗆「我們是被髒空氣污染不是髒水」，要求縣長潘孟安出面處理。

因臭味至少已臭3年，劉淼松也是水底寮本庄人，天時村長徐月華當場提出要求請3名縣議員直接在議會質詢，最後兩造也達成結論，鄉公所匯整資料後擇期，邀請縣府相關單位及民代等進該5間雞場勘查，查看該雞場「1場扮5場」及水權和除臭設備的問題。

左起為枋寮鄉的3名縣議員黃建溢、劉淼松及陳志成。（記者陳彥廷攝）

近300被臭到受不了的鄉民到場協調，炮聲隆隆。（記者陳彥廷攝）