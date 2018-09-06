議員批中市泳池「游」夠擠 公立80％連年虧損

2018-09-06 16:34

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市游泳場館數量，六都排名末段班，市議員蔡雅玲、張玉嬿、謝志忠今日在市議會質詢說，1座游泳池需要對應7.9萬人，「游」夠擠，且80%公立泳池設備老舊、連年虧損，要求運動局提升營業競爭力。市府回應，明年起逐年編列興建、整建相關經費。

蔡雅玲說，台中公私立游泳場館35座，平均1座需要對應7.9萬人，冬天戶外泳池停止營業12座，則需對應12.1萬人，對比台北市2.2萬人就有1座，中市游泳場館設施嚴重不足，「游」夠擠，開放設施比是六都排行第5。

蔡又說，20座公立泳池設備老舊，有17處虧損，106年總虧損達3千1百多萬，全由市府吸收，連設備較為完善的中興水世界、烏日游泳池也難逃虧損百萬元以上，軟硬體設施到底哪裡出了問題？應儘速研擬對策因應。

謝志忠則舉后里游泳池為例，公立泳池中虧損最多，年虧700多萬，雖是環保局管理，但要求運動局提供專業盡快協助找出問題，避免虧損一再由全民買單。

張玉嬿指出，民營泳池都有烤箱、蒸汽室及SPA及滑道設備，公立游泳場館多是常規泳池而已，設備老舊，難怪競爭力不夠，建議公營泳池至少也應增設烤箱或蒸汽室，提供泳客更舒適的運動環境，提升競爭力來減少虧損。

運動局長王慶堂回應，公立泳池平均池齡25年以上，結構老舊，委外經營招標不易，虧損只能自行吸收，市府先以「一行政區一泳池」為短期目標，自明年起逐年編列興建、整建相關經費，也規劃將設施改為全年都可使用的「溫水」及「室內」，提供更優質的游泳運動環境。