台南沿海淹水災區 陳亭妃爭取水利設施

水利署長賴建信（左一）與陳亭妃委員聽取水利局簡報。（圖由陳亭妃辦公室提供）

2018-09-06 16:54

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南上月底飽受連日豪雨，各地區皆傳出積、淹水災情，除了時雨量過多之外，地勢低窪也是造成災情的原因之一。因此，立委陳亭妃日前與水利署長賴建信會勘時，成功爭取在將軍、學甲及北門等區設置抽水站和滯洪池，以及加高路基；陳表示，這些配套是因應未來極端氣候的重要措施。

陳亭妃指出，將軍、北門、學甲在這次豪雨中淹水及膝，現有排水設施已不足應付目前的天氣，去年爭取在將軍區廣三里設置1座滯洪池，經費2千萬元和土地協議價購已到位、完成，目前正努力將工程招標出去，青鯤鯓南北堤岸則待進一步加高並強化，經費4500萬元已經到位，正在設計中，漁港岸壁龜裂滲水亦加緊維護修補中。

陳亭妃表示，由於先前爭取的南學甲18噸抽水站發揮功效，因此北學甲擬在工業區與秀昌里社區各設1座抽水站，並闢滯洪池，相關規畫已獲營建署核可，正進行土地徵收之中，另外舊頭港里也將加強村莊圍堤。

至於這次相當嚴重的北門區玉港里，陳亭妃強調，已經向水利單位爭取成功把當地道路路基增高，防範潮水漫溢社區道路，其次，錦湖村大小白米部落易淹水，目前也在爭取經費，在緊鄰的紅茄萣設置抽水站與滯洪池。