西螺媽祖太平媽祈福馬拉松 跨越濁水溪兩岸

2018-09-06 16:53

〔記者詹士弘／雲林報導〕西螺福興宮為弘揚媽祖文化，推廣全民運動，將於10月14日首度舉辦「2018西螺媽祖太平媽祈福馬拉松」，路跑路線將跨越濁水溪，經過西螺大橋及溪州大橋，由於活動在重陽節前夕，也特別規劃3公里健走組，讓在外打拚的年輕人回鄉陪伴家人及長輩，大手牽小手，作伙相揪來走西螺大橋。

雲林縣長李進勇表示，西螺媽祖太平媽慈悲護佑香火鼎盛，是台灣民眾重要的信仰寄託，由信仰延伸出熱鬧盛大的廟會祭典，也是吸引觀光人潮、帶動地方商業活動的契機。今年西螺媽祖太平媽祈福馬拉松活動首開先例，將路跑運動結合台灣廟會慶典常見的電音三太子、陣頭表演、祈福儀式等元素，打造成一場融合傳統與現代、獨一無二的廟會馬拉松嘉年華，除了鼓勵民眾參與路跑與健走活動，增強體魄，還要讓大家感受到西螺的人文風情，進而帶動國內外跑者與觀光客造訪人潮。

福興宮董事長楊文鐘指出，今年活動恰逢重陽敬老時節，除了42公里全馬組及21公里半馬組，適合喜歡跑步的選手追馬挑戰、6公里歡樂組健康跑用雙腳體驗西螺之美外，還有闔家同樂的3公里健走組。福興宮也提供選手登記住宿香客大樓，各地跑馬好手能提前一天來到西螺養精蓄銳，體驗西螺小鎮人文風情的魅力。

為了讓參加者感受到西螺媽祖太平媽的文化底蘊，特地安排Q版太平媽坐鎮馬拉松前導車，引領所有選手與女神同行，祈福跑出健康，賽道上及終點前有神童三太子及眾多廟會陣頭為選手加油，堪稱是最有神威的星光大道，全程都能感受到熱鬧的廟會嘉年華歡慶氣氛。

此次活動不但以高額獎金吸引選手參加、好禮獎不完，還特別增設「變裝造型獎」，提高活動歡樂趣味性，只要你敢秀，馬場之星就是你。

「2018西螺媽祖太平媽祈福馬拉松」即日起開放報名，歡迎所有喜愛路跑的朋友一起到西螺福興宮作客，賽前現場報名請洽西螺福興宮一樓服務櫃台，網路報名同步熱烈開放中，更多詳情請洽活動咖報名官網。