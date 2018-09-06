西螺媽祖太平媽祈福馬拉松 跨越濁水溪兩岸

2018-09-06 16:53

〔記者詹士弘／雲林報導〕西螺福興宮為弘揚媽祖文化，推廣全民運動，將於10月14日首度舉辦「2018西螺媽祖太平媽祈福馬拉松」，路跑路線將跨越濁水溪，經過西螺大橋及溪州大橋，由於活動在重陽節前夕，也特別規劃3公里健走組，讓在外打拚的年輕人回鄉陪伴家人及長輩，大手牽小手，作伙相揪來走西螺大橋。

雲林縣長李進勇表示，西螺媽祖太平媽慈悲護佑香火鼎盛，是台灣民眾重要的信仰寄託，由信仰延伸出熱鬧盛大的廟會祭典，也是吸引觀光人潮、帶動地方商業活動的契機。今年西螺媽祖太平媽祈福馬拉松活動首開先例，將路跑運動結合台灣廟會慶典常見的電音三太子、陣頭表演、祈福儀式等元素，打造成一場融合傳統與現代、獨一無二的廟會馬拉松嘉年華，除了鼓勵民眾參與路跑與健走活動，增強體魄，還要讓大家感受到西螺的人文風情，進而帶動國內外跑者與觀光客造訪人潮。

福興宮董事長楊文鐘指出，今年活動恰逢重陽敬老時節，除了42公里全馬組及21公里半馬組，適合喜歡跑步的選手追馬挑戰、6公里歡樂組健康跑用雙腳體驗西螺之美外，還有闔家同樂的3公里健走組。福興宮也提供選手登記住宿香客大樓，各地跑馬好手能提前一天來到西螺養精蓄銳，體驗西螺小鎮人文風情的魅力。

為了讓參加者感受到西螺媽祖太平媽的文化底蘊，特地安排Q版太平媽坐鎮馬拉松前導車，引領所有選手與女神同行，祈福跑出健康，賽道上及終點前有神童三太子及眾多廟會陣頭為選手加油，堪稱是最有神威的星光大道，全程都能感受到熱鬧的廟會嘉年華歡慶氣氛。

此次活動不但以高額獎金吸引選手參加、好禮獎不完，還特別增設「變裝造型獎」，提高活動歡樂趣味性，只要你敢秀，馬場之星就是你。

「2018西螺媽祖太平媽祈福馬拉松」即日起開放報名，歡迎所有喜愛路跑的朋友一起到西螺福興宮作客，賽前現場報名請洽西螺福興宮一樓服務櫃台，網路報名同步熱烈開放中，更多詳情請洽活動咖報名官網

  • 福興宮為展現西螺媽祖太平媽的文化底蘊，特地安排Q版太平媽坐鎮馬拉松前導車，要引領所有選手與女神同行祈福跑出健康。（記者詹士弘攝）

    福興宮為展現西螺媽祖太平媽的文化底蘊，特地安排Q版太平媽坐鎮馬拉松前導車，要引領所有選手與女神同行祈福跑出健康。（記者詹士弘攝）

  • 福興宮準備許多好禮要送參加馬拉松的民眾。（記者詹士弘攝）

    福興宮準備許多好禮要送參加馬拉松的民眾。（記者詹士弘攝）

  • 西螺媽祖太平媽祈福馬拉松的金牌，也與眾不同。（記者詹士弘攝）

    西螺媽祖太平媽祈福馬拉松的金牌，也與眾不同。（記者詹士弘攝）

  • 雲林縣長李進勇與西螺福興宫董事長楊文鐘等人歡迎全國喜歡路跑的民眾一起報名參加太平媽祈福馬拉松。（記者詹士弘攝）

    雲林縣長李進勇與西螺福興宫董事長楊文鐘等人歡迎全國喜歡路跑的民眾一起報名參加太平媽祈福馬拉松。（記者詹士弘攝）

  • 雲林縣長李進勇與西螺福興宫董事長楊文鐘一起歡迎全國喜歡路跑的民眾一起報名參加太平媽祈福馬拉松。（記者詹士弘攝）

    雲林縣長李進勇與西螺福興宫董事長楊文鐘一起歡迎全國喜歡路跑的民眾一起報名參加太平媽祈福馬拉松。（記者詹士弘攝）

相關關鍵字： 西螺福興宮 馬拉松