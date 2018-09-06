竹市體育有功人員 林智堅表揚

新竹市長林智堅表揚體育有功人員，肯定選手們在運動賽事上的表現和成果。（記者洪美秀攝）

2018-09-06 16:51

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府今天表揚去年體育有功人員，有6名選手、3名教練和3個團隊和1名志工獲獎，其中亞運射箭銀牌得主譚雅婷及游泳小將李炫諺也獲獎，市長林智堅說，今年是竹市體育界豐收的一年，不管在全中運及亞運都獲佳績，竹市以所有選手為榮、為傲。

林智堅說，今年是竹市參加體育賽事豐收的一年，在全中運拿下6金、12銀、14銅好成績，雅加達巨港亞運也獲得1金、1銀、3銅的亮眼佳績。市府近年在各校教育或體育選手培訓上已投入超過6000萬元，而挹注在運動設施的經費也超過1.1億元，要成為運動選手的後盾，讓選手們無後顧之憂，為竹市、台灣爭光。

教育處表示，今年體育有功人員計有績優男運動員彭翊展、黃冠群、李炫諺；績優女運動員蘇思蘋、陳馨、李宥彤；績優教練陳同霆、李明坤、楊勝發；績優運動團隊獎香山高中軟網隊、成德高中棒球隊、中華大學射箭隊；體育志工奉獻獎陳永祥先生；全民運動推展獎是新竹市體育會合球委員會。

林智堅隨後也接見第18屆雅加達巨港亞運得獎的選手，包括1金（複合弓混雙賽金牌-陳怡瑄）、1銀（反曲弓女子團體賽-譚雅婷、倪大智教練）、3銅（女子卡巴迪-林育芬、吳育容、陳詠婷；橋藝-王紹宇、林蔭宇；複合弓女子團體賽陳怡瑄），並說，這是近3屆亞運最棒的成績，足見竹市在選手獎勵及培訓制度的努力，鼓勵選手們站穩國際舞臺，朝2020東京奧運，繼續努力發光發熱。