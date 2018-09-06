疫病》台中慈濟：中西醫合治 縮短登革熱療程

2018-09-06 16:49

〔記者歐素美／台中報導〕登革熱疫情擴散，台中市新增案例攀升，因登革熱以往很少在中北部出現，不少民眾一知半解，加上網路傳聞推波助瀾，各種謠言滿天飛。台中慈濟醫院中醫部主任陳建仲指出，中西醫合治有效縮短登革熱療程，中醫在登革熱治療上能發揮一定成效。

台中慈濟醫院感染科主任王瑞興指出，多數民眾出現發燒、頭痛症狀都會以為是感冒，一旦合併後眼窩痛、骨頭關節痛、皮膚出疹等症狀，千萬不要掉以輕心，要儘快就醫，因為可能是感染登革熱，出現類似狀況務必提供本身旅遊史、接觸史或異常出血等警示症狀，由醫師進行評估。

王瑞興指出，全世界3000多種蚊子，台灣約有130多種，其中，登革熱病媒蚊主要是埃及斑蚊跟白線斑蚊，大部份病人感染後，3天內陸續出現發燒、出疹等症狀，5到7天內自行痊癒不需擔心。世界衛生組織（ＷＨＯ）統計，感染登革熱後併發重症甚至死亡的機會約為百分之一，如出現鼻腔、腸胃道出血等警示症狀應特別注意，千萬不可小覷。

登革熱西醫治療以緩解症狀為主，目前沒有特定藥物。台中慈濟醫院中醫部主任陳建仲指出，在南部就讀研究所的22歲男性病人感染登革熱，經西醫治療數日，高燒症狀仍未緩解，輔以中藥甘露消毒丹和白虎湯加減後，隔天退燒，在台中慈院接受中西醫結合治療，皮疹、舌苔等病情也在短短幾天內大幅改善，不過，目前中醫介入治療仍屬自費，健保並未給付。

陳建仲說，中醫病學並沒有完整描述登革熱症狀，中醫病理屬於濕熱病邪引起的「溫疫」，處理上跟一般溫病不同，因為病變傳輸快，依不同病程發展診斷，給予最適當的治療，以免出現出血性登革熱危及生命。

登革熱今年在台中首見擴散疫情，陳建仲提醒民眾，預防登革熱感染唯一辦法是減少被病媒蚊叮咬，具有艾葉、石菖蒲、藿香、荊芥、紫蘇葉、白芷、薄荷、丁香等成份的「中藥防蚊包」 ，能發揮防止蚊蟲叮咬功效；薄荷腦、冰片、迷迭香、尤加利、香茅、丁香、冬青油等製成的「寬心油」，則可治中暑暈眩、蚊蟲咬傷及提神醒腦。