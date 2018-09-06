用經典文學啟迪學生 交大黃美鈴獲師鐸獎

2018-09-06 16:47

［記者洪美秀／新竹報導］文學作品是最好的情感教育！獲今年師鐸獎的交大通識教育課程教授黃美鈴，打破通識教育是營養學分的迷思，在理工掛帥的交大撒下文學種子，讓學生在專業學科外廣泛接觸文學作品，透過閱讀經典文學作品，學習理解與寬容，柔化理工學生的情感，將在27日接受總統蔡英文表揚。

交大表示，開設文學經典課程的教授黃美鈴，發揮通識教育涵蓋各領域的精神，讓學生在專業學科外開啟對新領域的興趣與洞見，透過接觸及閱讀經典文學作品，豐富生命與情感，不少理工科系學生平常多接觸冰冷的儀器與數字，修讀黃美鈴的文學作品課程後，終於感受到世界仍是有溫度、情感和故事。

黃美鈴說，科技與人性相關，理工學生對文學經典作品，如果能跳脫理工思維深入人性的探討，就如同閱讀古今中外偉大人物的內心世界般，透過閱讀這些作品回觀自己，不僅有助於內心反省，更可與偉大心靈激發共鳴，是一種特別的學習體驗，更是生命重要的變化。

黃美鈴說，曾有學生跟她說，在張愛玲的《金鎖記》中閱讀到自己的媽媽，那是個性格逐步扭曲幾近變態的角色，透過書中劇情與人性曲折的陳述，讓他了解媽媽的轉變，最後選擇寬容自己的媽媽，而這種透過經典文學的閱讀與反省，正是文學帶給人的力量。

黃美鈴說，文學其實就是一種情感教育，最重要的是培養柔軟的心，懂得用同理心去理解、去寬恕、去愛，最後學會豁達。她覺得自己就像在撒種，不知道何時會在學生心中開花結果，就像每個人在生命中，都會遇到很多困境，常無法借助專業知識解決，將來有一天學生需要時，就會有能力與智慧拿出來使用。

此外，黃美鈴10幾年來，也協助校友清寒獎學金的運作，接觸許多因家庭因素或變故無法順利就學的學生，透過獎學金的協助，讓學生重燃希望，進而回饋社會，幫助他人。

擔任學務長期間，黃美鈴經常處理學生的情緒、意外問題，讓她更堅信透過理解與教育和陪伴包容，可以讓學生發光發熱。

在交大近30年的教學工作，有許多良師益友，一起成長、改變，能跟學生教學相長，是人生最棒的禮物，能獲得師鐸獎的肯定，更讓她確信教育的重要與影響。