石門活魚節開跑 「達人帶你遊」明開放報名

「達人帶你遊」結合浪漫台三線周邊生活圈，由最熟悉在地風土人情的導覽老師帶民眾深入大溪、中壢、平鎮、楊梅、龍潭等5區；圖為大溪和平老街。（圖由桃園市政府觀光旅遊局提供）

2018-09-06 16:35

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕數量有限，要搶要快！桃園市政府觀光旅遊局9月15日至11月18日舉辦「2018石門活魚節」，規劃「吃活魚、遊客庄抽黃金魚筷架」、「票選創意客家活魚料理」及「達人帶你遊」等活動，其中，達人帶你遊結合浪漫台三線，將於活動期間每週六、日上午9點及下午2點半，每梯次開放30人，免費參加，明天官網開放報名。

觀光旅遊局長楊勝評表示，「達人帶你遊」結合浪漫台三線周邊生活圈，於大溪、中壢、平鎮、楊梅、龍潭等5區，由最熟悉在地風土人情的導覽老師帶民眾深入平鎮客庄伯公潭、大溪日式懷舊相撲場、龍潭第一街三坑老街、楊梅百年老樟樹或中壢馬祖新村，

每區各有3條旅遊路線選擇，讓遊客可深度體驗當地獨有人文魅力。

楊勝評表示，有意參加「達人帶你遊」活動的民眾，明天起可於「石門活魚節」官網報名，每梯次開放30名，免費參加，順利完成網路報名並全程參與的民眾還能獲得特色貼紙，集滿5區特色貼紙還能兌換限量好禮。