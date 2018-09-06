2018吳晉淮中秋音樂會 15日柳營見

2018吳晉淮中秋音樂會15日晚上6點將在柳營吳晉淮音樂紀念館登場，下午先社區展演暖場。（記者楊金城攝）

2018-09-06 16:31

〔記者楊金城／台南報導〕2018吳晉淮中秋音樂會15日晚上6點將在柳營吳晉淮音樂紀念館登場，將邀請金曲歌王謝銘祐詮釋吳晉淮的經典台語老歌，更推出紀念版的「晉請啟待」柳營鮮奶小饅頭，上面烙印出身柳營的吳晉淮、劉啟祥的插畫圖像，介紹兩位藝文大師的故事。

台南市文化局民治文化中心管理科長楊馥菱表示，音樂會演出的經典老歌，都是吳晉淮在50~80年代所創作的流行歌曲，叱吒台語歌壇，每年中秋紀念音樂會都吸引許多長輩指名要聽吳晉淮的作品，懷念他們的青春歲月。

柳營吳晉淮音樂紀念館位在人和里火燒店，附近的劉啟祥故居也正由文化局整修中，柳營區長李宗翰說，劉啟祥是台灣早年西畫大師，吳晉淮與劉啟祥不僅兩家相距不遠，相差6歲的兩個人也都是柳營公學校學生，畢業後都不約而同前往日本追尋學習藝術的夢想，對台灣文化發展有相當深遠的影響。

為了紀念這兩位大師，文化局特別與柳營農會合作開發「晉請啟待」紀念版柳營鮮奶饅頭，繽紛的馬卡龍色彩取自在地農特產食材，上面還烙印有吳晉淮、劉啟祥的插畫圖像，活潑有趣，希望更多人認識兩位藝文大師的故事。

「晉請啟待」紀念版鮮奶小饅頭限量250盒，遊客只要在9月15日當天早上來吳晉淮紀念館，出示在9月1日到9月15日期間，與柳營知名景點一起打卡或拍照的紀錄，就可免費獲贈1張兌換券在音樂會時兌換小饅頭，換完為止。下午2點並先由文化局第二家族社造成果展演為音樂會暖場。