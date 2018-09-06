特教師退休後「放不下心」 為身障生成立太鼓團

2018-09-06 15:19

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市特教老師李寶貴6年前退休後，不忍特殊生畢業後無法繼續學習，成立愛兒、勇者太鼓團，愛兒團教自閉症、過動症、亞斯伯格症和發展遲緩青少年練太鼓；勇者團則是由小兒麻痺患者組成，獲新北市政府教育局頒發社會教育貢獻獎。李寶貴說，鼓藝不是重點，而是教導孩子團隊合作，更要讓孩子肯定自己。

新北市長朱立倫今天在新北市政府頒發孝行獎、社會教育貢獻獎、藝術教育貢獻獎和終身學習楷模，表揚共92個得獎人和單位。

特教老師李寶貴說，身障生畢業後，遇到比其他人更多的人際、職涯等挫折時，卻沒有人可以問，家長也常不知所措，因此成立愛兒藝能展演團，每週一、四和五練習太鼓，讓特殊孩童在團隊中得到歸屬感，也從演出建立自信，更愛上全國走透透表演，夢想是登上喜馬拉雅山用太鼓祈福、挑戰自我。

而84歲的廖自分則是剛從板橋後埔國小補校畢業，由女兒陪同出席領取終身學習楷模獎，她回憶，年幼時因為家貧、戰亂，從來沒念過書，也不識字，一輩子當家庭主婦，照顧家庭，幾年前兒子都結婚生子了，她決定重拾讀書的夢想，進入後埔國小就讀補校，「不管國語或數學，每一科都喜歡」她是全班年紀最長的學生，從不缺課又認真，是全班的榜樣。

獲頒孝行獎的瑞芳高工畢業生謝佳佑，今年7月也獲全國孝行獎表揚，由祖父母隔代教養的他，國中時因為祖父中風，他跟著年邁的祖母一同照顧中風的祖父、年幼的弟弟，在瑞芳高工就讀期間品學兼優，更考取5張技術士證照，甚至到昨天也趁著暑假打工，沒能出席領獎。

朱立倫說，各獲獎人的經歷，都是學習的榜樣，他們的貢獻深刻地影響了他人，希望藉由表揚活動，讓更多人體會到為善行孝的重要，共同將新北市創造成更美善且不斷進步的學習型城市。