嘉義災區孩子的文具泡水 媒體人集資送暖助學

嘉義市新聞記者公會及自由時報嘉義組成員捐助善款購買文具組給龍崗國小的孩子們。（記者林宜樟攝）

2018-09-06 15:11

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉龍崗國小因823大雨造成嚴重淹水，許多學生家中也泡水，文具損壞，嘉義市新聞記者公會及自由時報嘉義組發動自由樂捐，記者們用善款為孩子們購買彩色筆、鉛筆盒等各類文具，今天送到學校時，小朋友們都好開心，在感謝卡寫著「謝謝記者叔叔阿姨，我們一定會好好珍惜」。

龍崗國小校長蔡志賢說，學校是偏鄉小校，更位於淹水重災區東石鄉西崙村，這次水災學校淹水到腰部，61名學生幾乎每戶都淹水，學校現在雖已清理乾淨，但孩子家中文具、桌椅、衣鞋等泡水損壞，很感謝媒體記者採訪災區情形，並主動聯繫協助，捐贈文具讓孩子能順利學習，並有善心人士捐贈孩子新鞋、新衣等，感謝各界援助。

嘉義市新聞記者公會總幹事李泳江及理事邱嘉琪等人今天將文具組送到龍崗國小，李泳江說，本次送愛活動由理事長侯國文及自由時報嘉義組發起，為災區盡心力，共捐出61組文具，期勉孩子們能好好使用。

龍崗國小的孩子感謝媒體人送暖，在感恩小卡上寫著「謝謝各位記者叔叔阿姨」、「水災時我的文具都淹水了，我現在收到了文具，心裡很開心」、「因為這次水災我家的東西都沖走了，是您們捐東西給我們不然我們早就沒什麼東西可以用了，謝謝叔叔阿姨」。

媒體記者們集資購買文具組，送給龍崗國小的孩子。（記者林宜樟攝）

媒體記者們集資購買文具組，送給龍崗國小的孩子。（記者林宜樟攝）

媒體記者們集資購買文具組，送給龍崗國小的孩子。（記者林宜樟攝）

媒體記者們集資購買文具組，送給龍崗國小的孩子，學生們用小卡寫上感謝的話。（記者林宜樟攝）

媒體記者們集資購買文具組，送給龍崗國小的孩子。（記者林宜樟攝）

媒體記者們集資購買文具組，送給龍崗國小的孩子，學生們用小卡寫上感謝的話。（記者林宜樟攝）