中市4停車場工程 再納前瞻計畫補助2.23億

2018-09-06 14:46

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市繼先前8處立體停車場工程獲前瞻計畫補助10.22億元，今日又傳出好消息，大益立體停車場、豐原育英路多目標停車場、潭子國民運動中心停車場及雙十國中地下停車場4案，再獲前瞻計畫補助2.23億元，充分展現市府向中央爭取建設經費的實力。

為改善停車問題，近4年來已興闢完成22處公有路外停車場，同時廣設路邊停車格，共增加逾9萬格汽機車停車格。日前交通局提出8案停車場計畫全數通過中央審查，獲前瞻計畫補助10.22億元，這次大益、豐原育英路、潭子、雙十國中等4案工程，皆明確針對區域停車問題對症下藥，也順利通過中央審查，再獲2.23億元補助，4停車場計畫分別位於西區、豐原區、潭子區、北區，合計提供約607格汽車格。

除雙十國中地下停車場將於今年底開工外，其餘停車場皆已開工。交通局表示，其中又以大益停車場進度最快，即將於今年10月底完工，11月初啟用，其餘3案則預計分別於2019至2020年底如質如期完工。

大益停車場緊鄰西區向上市場及麻園頭溪綠帶，原為地上2層鋼構式臨時建築，僅能提供78席車位，且不符現有建築技術規範。市府評估後，改建為地下2層、地上6層匝道自走式立體停車場，提供約156格汽車格。

豐原區育英路多目標立體停車場，興建立體停車場及豐南地區消防分隊，以解決地方缺乏消防分隊及停車空間不足等問題，將提供約164格汽車停車位、78格機車位，預計明年6月下旬完工。

潭子國民運動中心配合地方停車需求，增設地下第2層停車空間，可提供總計186格停車位。

雙十國中因周邊住宅大樓林立，又鄰近一中商圈，為改善周遭交通秩序，交通局結合學校興建活動中心及幼兒園教室工程，一併闢建地下1層停車場，可提供100格汽車停車位。