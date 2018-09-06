小飛蟻大爆發 祭神器絕殺

南投縣名間鄉民利用白色燈光與泡泡水製作「滅蟻神器」，誘殺效果不錯。（記者劉濱銓翻攝）

2018-09-06 14:04

〔記者劉濱銓／南投報導〕高手真的在「名間」！南投縣鄰近山區鄉鎮，近年出現俗稱小飛蟻的蟲害，每逢夏秋大爆發的交配「婚飛」時節，具趨光性的小飛蟻就會飛進住家，令民眾困擾不已，最近名間鄉也碰到小飛蟻問題，當地民眾則是利用其趨光習性製作「滅蟻神器」，先在臉盆放泡泡水，上頭再架上燈泡，並關閉室內燈光，就能達到誘集滅蟻效果，連研究螞蟻的專家也認同這種滅蟻作法。

螞蟻專家、彰師大生物系副教授林宗岐表示，小飛蟻其實就是扁琉璃蟻，平時建議用餌劑防治，惟時值婚飛季節，螞蟻飛離巢穴不吃東西，就不適合再用餌劑，因應之道則可用燈光吸引，配合肥皂水誘殺，或改變屋內照明顏色，利用橘黃光線就能避免吸引小飛蟻侵入住家。

製作滅蟻道具的名間鄉民說，小飛蟻有趨光性，每到晚上都會穿過紗窗飛入家中，為消滅屋內的小飛蟻，才會利用趨光特性，用其喜愛的白色燈光，並配合放置泡泡水，關閉室內燈光後，就能讓小飛蟻如飛蛾撲火般自投羅網，不僅效果不錯，還不用藥劑，安全又環保。

南投縣鄰近山區的鄉鎮，近年每逢夏秋都會出現小飛蟻飛進住家的問題，令民眾困擾不已。（記者劉濱銓翻攝）