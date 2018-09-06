高雄電影節下月登場 法國「科幻電影音樂會」搶先開賣

2018-09-06 14:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄電影節將於下月19日開幕，雄影搶先開賣法國原裝來台「電音現場：Things to Come科幻電影音樂會」，並推出限量100組的「雄影短護照」，一本護照可觀看超過100部短片，提供影迷超過100種和電影相遇的方式。

雄影指出，法國影音互動藝術家NeirdA & Z3ro 雙人組合，被譽為是法國電影音樂會配樂的第一把交椅，他們結合影史百大科幻片《未來世界》（Things to Come）現場即席配樂，「當電音遇上電影」沉醉在電影派對。

高雄電影節連續8年舉辦國際短片競賽，已成為亞洲重要的國際短片競賽與交流平台。今年更獻上超過150部國內外精采短片，「並首次與世界三大電影學院之一「波蘭洛茲電影學院」（Lodz Film School）合作，獻上波蘭電影巨匠羅曼波蘭斯基、奇士勞斯基、安德烈華伊達、傑西史考利莫斯基等老將新銳25部求學階段早慧之作，回味名導早期不受拘束，見證後輩大導演崛起的難見短片集錦。

觀摩短片單元另外更以「短片視窗」為亞洲之窗，邀請影迷進入短片世界更逛遍亞洲風景，橫跨日本、韓國、馬來西亞等三國短片創作，飽嚐豐厚人文風景。

高雄電影節此次再與亞洲最大「東京短片節」合作，更與亞洲歷史最悠久的「釜山短片節」合作，以「家庭關係」定錨六部短片，重新定義家庭親情與成長滋味，加上首度引進實驗影像，與馬來西亞知名「吉隆坡實驗電影、錄像與音樂節」合作，難得的影音實驗，解構家園的陌生與想像。