大肚山興建2配水池 停水後復水不再慢吞吞

水公司舉行監理所配水池啟用典禮。（記者蘇金鳳攝）

2018-09-06 13:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕只要遇到停水後恢復供水，平地住戶已恢復，但高地住戶就要比平地晚2、3天，水公司在大肚山興建2個配水池，即日起大肚山居民一旦停水後恢復供水，將跟平地同步，大肚山的西屯、南屯、大肚、龍井地區受惠的民眾達4萬多戶。

台灣自來水公司今天在大肚遊園路舉行監理所配水池啟用，市長林佳龍、立院副院長蔡其昌、立委顏寬恒、台水公司董事長郭俊銘、總經理胡南澤、市議員吳瓊華、劉淑蘭及經發局長呂曜志等人一同揭牌。

解決大肚山住戶恢復供水要比平地晚2、3天，台灣自來水公司編列7億多元的預算，在大肚山遊園路的監理所及東海國際街坪頂興建2個容量各可達1萬2千噸的配水池，監理所的部份已於7月完工，坪頂配水池則於年底完工，每一個配水池可供應1萬2千多戶，2個配水池每天最高的調配量可達4萬噸，可穩定供應大肚山居民用水，未來一旦停水恢復供水時間，跟平地同步，屆時將有4萬多戶受惠。

郭俊銘表示，監理所配水池容量有1萬2千噸，搭配專案計畫內新埋設的送水管線，及7處加壓站的擴建改善工程，平時就可供應大肚山居民，而且在停水前預先蓄滿水量，停水期間再放流供居民使用。

郭俊銘表示，今年5月初的停水事件，因為有監理所配水池提前配合啟用，使大肚及龍井區居民等待復水的時間由6小時縮短為1小時，部分居民甚至感受不到停水的狀況。

市長林佳龍表示，要根本解決高地用水比平地晚問題得有大氣魄，台水公司啟動「大肚、龍井高地區一帶供水計畫」，除了監理所配水池以外，位於東海國際街西北側的坪頂配水池也正在施工中，預計在今年底即可加入供水，屆時將可提供近4萬戶居民用水需求，確保中科、中工、精科園區用水問題，感謝水公司健全大肚山60公里黃金縱谷供水穩定性的用心及努力。

立法副院長蔡其昌及立委顏寬恒都表示，大肚山高地居民供水比平地晚幾天的問題終於解決。

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