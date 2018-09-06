澎湖展現軟實力 迎接世界最美麗海灣組織年會

澎湖海域覆網過多，造成海洋浩劫，澎湖縣政府今年計畫清除五萬公尺覆網。（記者劉禹慶攝）

2018-09-06 13:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕世界最美麗海灣組織年會即將在澎湖舉行，除了硬體設施加緊趕工外，也積極舉辦各項國際海洋復育研討會，並清除海底覆網，向各國貴賓展現復育海洋的軟實力，今分別舉行澎湖灣自然生態保育國際研討會、海底覆網清理活動。

四面環海的澎湖群島，海洋孕育菊島子民，除了豐富的漁產外，燕鷗、海龜更是珍貴澎湖之寶，澎湖是台灣第一個設立綠蠵龜產卵保育區縣市，更是台灣首個神話之鳥黑嘴端鳳頭燕鷗繁殖棲地，因此澎湖灣自然生態保育國際交流工作坊，以海龜及燕鷗為主題，展開3天2夜的研討行程。

另外被視為海底死亡長城的廢棄網具，澎湖縣政府相當重視，縣長陳光復上任3年多以來，每年清除1萬多公尺海底覆網，今年在中央經費支持下，預計清出5萬多公尺目標，希望年底達到8萬公尺目標，由國立高雄科技大學、澎湖潛水會、澎湖救難協會、馬公潛水會、中華民國水中運動協會等單位，分別以人工魚礁〈七美北方船礁〉及天然礁〈虎井海域〉進行覆網清除。

高科大助理教授丁國桓表示，除了覆網清除外，還將舉辦志工培訓、保育研討會論壇及廢棄網具再利用文創教學等，讓保育帶動觀光；並向縣長陳光復建言，希望比照小琉球，3海浬內全面禁用各式網具，並有潛水志工每周固定下海打撈垃圾；中華民國水中運動協會理事長曾應鉅表示，虎井海域2個月清理過，但最近再下水又是一堆覆網，因此清除工作應持續才能達到效果。

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