台北試辦智慧停車繳費 明年3月前停車費8折

台北市9月6日起，在特定路段試辦智慧停車繳費。（記者黃建豪攝）

2018-09-06 13:14

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市停車大不易，為提高停車位周轉率，台北市停車管理工程處今天宣布，在松智路、和平東路一段、長春路3個路段，共44格停車位試辦「智慧停車繳費」，由車主自主開單繳費，透過手機APP或悠遊卡，進行無紙化、無現金繳費，並提供8折優惠為誘因，將試辦至明年3月止。交通局長陳學台表示，這項試辦最主要想瞭解，民眾對自主繳費的接受度有多高。

現行民眾繳交路邊停車費，是由停車作業人員巡場，並張貼繳費通知單，讓車主拿到超商、銀行等處以現金繳費。台北市今天啟動的智慧化停車繳費，是與宏碁、歐特儀、綠創新等科技廠商合作，以地磁偵測與感測設施拍照，於車主停車瞬間就開始計費，試辦期間，在特定停車格地上畫有「停車智慧化試辦車格」字樣，並有通知單、現場告示牌與工讀生，告知車主如何用手機下載APP，達成現場繳費的動作。

停管處說明，智慧化停車繳費目前僅在3處試辦，於松智路（市府東門廣場前）是使用停車大聲公APP，停車結束後，可用悠遊卡刷卡或APP繳費；和平東路一段（新北南路至泰順街）是路邊好停車APP，並掃描QR Code；長春路（林森北路至新生北路）則是易停網APP，現場操作路邊的智慧設施繳費或刷悠遊卡。

按照停管處規劃，9月底前，北平東路、延平南路、公園路、忠孝東路五段、金山南路二段及民生東路三段也將納入試辦範圍，總計試辦停車格位達98格，但9個路段就有7間不同廠商、7種不同繳費細節和APP要下載。

對於這種複雜情況，停管處表示，該計畫是提供場域給廠商後，廠商免費進場試辦，所以各家廠商進行不同的測試，現況確實較複雜，但若明年3月試辦後，民眾對這種自主開單繳費的接受度高，就會由市府自行開發APP，讓民眾統一使用。

停管處也說，若民眾不想或無法適應智慧停車繳費，在試辦車格停車後，還是能依平常的繳費管道，到超商或停管處櫃台以車牌查詢後繳交停車費，但就不會有8折優惠。