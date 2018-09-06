亞運銅牌國手之母 控政策不支持害骨肉分離

亞運銅牌國手郭建群（右邊手機照片）和今年獲得全國U18軟網冠軍的林栢伸（左邊手機照片），自小離開媽媽身邊，媽媽只能透過手機裡的照片思念孩子。（記者黃佳琳攝）

2018-09-06 12:51

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「孩子為什麼不能留在家鄉打球？」台灣今年在亞運奪下17金、19銀、31銅共67面獎牌的好成績，總統蔡英文允諾會全力支持運動選手。這次在亞運奪下軟網團體銅牌的郭建群，家住旗山的他，12歲就離家到外地念書打球，郭媽媽表示，旗山有師資、有場地，卻因政策不支持害骨肉分離。

郭媽媽說，建群從小開始練習軟網，旗山區鼓山國小也是高市教育局重點培養軟網選手的搖籃，國小畢業後，孩子原本可以銜接旗山國中體育班，但考量到唸完旗山國中後，旗美地區沒有高中可以讓孩子繼續打球，只好讓建群在國小畢業後，到台南唸書、打球。

郭建群向父母承諾，只要沒有打出好成績，就會放棄選手之路專心於課業，但他卻一路愈打愈好，甚至成為國手替台灣爭光。郭媽媽說，旗山有專業師資和場地，卻因政府政策不支持，導致旗山區唯一的國立高中沒有辦法成立軟網隊，2、30年下來，從旗山「出走」的軟網好手早已破百位。

今年獲得全國U18軟網冠軍的林栢伸，也是選擇在旗山國中畢業後，被迫離開家鄉到台中唸書打球。林媽媽說，孩子從小就喜歡打球，也打出一番成績，但考量孩子還未成年就要離家，身為家長當然捨不得，但栢伸卻用保持課業前3名的條件，換取打球的機會，她看孩子如此堅持理想，也只能忍住淚水讓他離家。

高市軟網協會長陳宣伯指出，每次看到高雄的孩子因政策不支持，被迫離家唸書、打球，甚至最後披上其他縣市的球衣出賽，就讓他很心酸；不只軟網選手面臨這樣的處境，甚至棒球、籃球、足球各類運動的孩子很多都是被迫離家才有機會逐夢，他希望政府能多重視偏鄉運動選手，不要讓骨肉分離的戲碼年年上演。