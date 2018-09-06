老闆的H牌包 濕紙巾一擦就掉色！她含淚上網求救被抓包假貨…

一名網友不小心用濕紙巾把老闆的名牌包擦到脫皮，苦惱不已因此上網求救，強大的網友立刻揭穿包包不是真品。（圖擷取自臉書社團「爆怨公社」）

2018-09-06 13:15

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友不小心用濕紙巾把老闆的名牌包擦到脫皮，苦惱不已因此上網求救，強大的網友立刻揭穿包包不是真品。

「手賤拿濕紙巾把這個H牌的包包擦到皮都脫一層了...」這名女網友到臉書社團「爆怨公社」抱怨自己，意外發生後，原PO積極想辦法補救，她看不懂包包的品牌，只想到老闆當初買這個包包時是用H牌的袋子裝的，詢問專賣店處理辦法，對方回應一定要送回法國原廠重新染色，「但費用實在不划算（已哭倒地）」，雖然不管用什麼方法，對小資女來說都肯定會大破財，但原PO含淚但堅定地說，「不管這多少價位 ，是我擦壞的我就要負責（雖然老闆沒要我負責）」。

眼尖的網友看完立刻發現包包的不對勁，「這車線還有防塵袋...是中國貨吧？正的車線不是這樣，防塵袋也是較厚的不織布～而且濕紙巾擦不會怎樣！對了，這個送回去法國不會收，付來回運費的費用應該可以買這個至少十個～」。

其他網友也紛紛表示，「染也不用拿去法國！外面也有專業洗包洗鞋！還有...這個...我只能說，我用濕紙巾擦過馬N次，也沒這樣...」、「什麼櫃的櫃姐說要送法國染？市場的菜桃櫃嗎？」。