公安意外變植物人 他開心體驗喝咖啡不是夢

2018-09-06 12:34

〔記者蔡文居／台南報導〕「喝咖啡，聊是非」是很多人日常的休閒生活，但這個「日常」在植物人的世界卻是遙不可及。創世基金會台南分院今天上午由「永慶大同微笑」服務團隊帶著植物人阿坤等多位院民至附近知名連鎖咖啡店體驗喝咖啡。

創世志工表示，阿坤在一次公安意墜樓因傷重變成植物人，於2年前住進創世台南分院，慢慢復原，雖然還得臥病在床，但現在已能簡單言語，狀況持續好轉，也將轉院到其他照護機構。

今天上午，在永慶大同微笑服務團隊及家人陪伴下，阿坤等植物人一行人從安養院出發，來到東門路的咖啡店，原本安靜閉眼的院民，一聽到店內播放的音樂，有人出現上半身往前傾的動作或者發出聲音反應。在專業護理人員協助下，讓植物人在臥床後喝到第一口的咖啡，希望藉由不同的體驗方式，刺激院民的視覺、味覺及聽覺感官。其中，阿坤則一口接一口，喝得十分開心。

創世台南分院表示，創世於民國92年開辦「到植物人宅」服務，提供教導與協助原床泡澡、照顧技巧與營養評估及飲食衛教等服務，並對家屬心理關懷與支持，希望協助更多需要幫助的家庭，但目前創世基金會台南院面臨到人力不足的狀況下，服務無法擴大，因此期待社會大眾加入到宅義工行列，讓服務不間斷，義工報名專線06-2601655 到宅義工小組。