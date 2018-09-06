法稅改革聖火環台抵鎮瀾宮 祈稅改成功點亮台灣

順天里長陳威宇（左二）將聖火傳給台中區法稅改革聯盟青年志工王衍，期勉青年志工們再接再厲，將法稅改革的光明傳遍全台。（記者張軒哲攝）

2018-09-06 12:09

〔記者張軒哲／台中報導〕法稅改革聯盟的12位青年志工代表，為國家的法稅公平正義，也為台灣的下一代深耕祈福，展開12天的「聖火環島 點亮希望」環島台灣行動。青年志工2日從台北101出發，到新竹城隍廟之後，再到大甲鎮瀾宮，祈求媽祖庇佑台灣；接著來到中區國稅局，向國稅局表達終結稅務冤案的決心。

法稅改革聯盟的青年志工「聖火環島 點亮希望」行程來到大台中地區。在大甲鎮瀾宮前，由立委顏寬恒親手接下聖火，傳給珉山里里長林文笔再傳給順天里里長陳威宇後由台中區法稅改革聯盟青年志工王衍代表接下聖火，繼續接下來3天中彰投的的繞行任務。

顏寬恒表示，一直期待政府的轉型正義，早在2004年立法院就三讀通過廢除查稅獎金，財政部在沒有法源下，逕自違法編列預算，從總預算當中偷發給稅務人員1.3億元稅務獎勵金。烏龍稅單不撤除，人民不會相信政府；稅務獎勵金不取消，台灣財政怎麼會好？

據官方統計，2017年台灣有936萬件欠稅欠費被強制執行案件，其中有多少是冤錯稅單？國稅局長期用9千多條行政函釋和萬年稅單壓榨人民，得意於追稅悍將充實國庫，如何聽得到稅災戶暗夜裡的哭泣聲？台灣經濟衰退，人才嚴重流失，下一代的未來在哪裡？法稅改革聯盟熱血志工來自士農工商，各行各業，與環島青年志工齊聚中區國稅局前，排出完美Ｖ字型，象徵成功的決心，希望終結稅災，財稅有正義，台灣有未來。