畫恐怖妝 他被選進教育部青少年楷模

2018-09-06 12:01

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部與公共電視合作的青少年楷模紀錄片【就是這Young】推出第三季，今天召開記者會宣傳。26歲儲榢逸從事電影特效化妝已有10年經歷，曾擔任電影《紅衣小女孩的》特效化妝指導，因電視劇《麻醉風暴2》入圍本屆金鐘獎的美術設計獎項，以同樣獲得金鐘雙料入圍肯定的新生代演員盧以恩為模特兒，親自示範恐怖妝容的畫法。

新一季挖掘更多來自各行各業、不同背景的台灣新世代年輕男女主角，涵蓋金鐘提名特效化妝師、金鐘雙料入圍的新進女演員、遊戲設計團隊、服裝創作者、女拳擊手等，將於9月8日起，每週六上午10:30在公視頻道播出。

贊助單位感恩社會福利基金會執行長吳志毅表示，台灣是多元社會，行行出狀元，目前已有39位青少年楷模，希望未來可以繼續第4季、第5季，讓正面努力的故事感染別人。

13集有4個故事與技職體系相關，包括木工車床蕭誼寧、陳明妍、雲科大「夕生」團隊、打版師陳詩婷，以及推廣技職教育的黃偉翔。獲得「全國技能競賽」殊榮的蕭誼寧和陳明妍，分別奪得家具木工金牌與機械修護金牌，這兩項職類施作都需要體力，過往都是男生的天下，蕭誼寧和陳明妍兩人不讓鬚眉，努力突破藩籬，證明女生也能駕馭。蕭誼寧表示，她用自己的努力來贏得家人的支持。

25歲陳詩婷已有10多年服裝製作經驗，從高職到大學一直為夢想在努力，她曾代表台灣去巴西參加國際技能競賽奪得金牌，也曾在婚紗禮服工廠半工半讀。她表示，家人做烘焙麵包，設計製作衣服是新的嘗試，她到現在仍樂在其中。

雲林科技大學畢業的陳侑宏、陳政偉、許瓈葳和廖冠榮，大三時為畢業製作而開發一款遊戲「夕生」，意外打開「不虛擬人生」的一條路。「夕生」故事背景建構於台灣4、50年代，全程以台語發音，遊戲的發想始於陳侑宏大二時上了一堂歷史課，發現台灣有許多吸引人的歷史故事，因此想藉由電玩讓大家重新認識台灣的過去。「夕生」接二連三獲得不少獎項，他們在2018年初推出試玩版，引起不少熱烈迴響，並計畫於今年底完成遊戲並上市。

另有2017年世界咖啡沖煮盃冠軍「海王子」王策；蒙古烏蘭巴托第28屆國際拳擊邀請賽冠軍陳念琴，正努力向2020年奧運金牌邁進；共生公寓「玖樓」團隊；技職3.0執行長黃偉翔；《空屋筆記、沙發客來上課》作者楊宗翰；第29屆金曲獎入圍最佳國語男歌手許書豪；夢想城鄉協會志工謝宜潔；扶持弱勢關懷社會的女創業家鄭惠如。