黑道談判打群架 槍彈掉落現場 兩派都摸過這把槍遭訴

金都麗緻KTV外打群架、警方出動快打部隊及救護車（記者楊政郡翻攝）

2018-09-06 11:50

［記者楊政郡／台中報導］去年10月國慶日當天曾、彭與莊男等相約在金都麗緻KTV談判，談判不成一群人在門外公園打群架，彭拿出改造手槍含彈匣（內為模型子彈）指著莊男威脅，被莊男一夥人搶走（已交給警方），現場一陣混亂，警方查扣到有殺傷力的子彈1顆，檢察官發現曾、彭、蘇3人輪流寄藏上述槍、彈，被依槍砲及恐嚇等罪起訴。

去年10月間曾男因在某釣蝦場與莊男起糾紛，雙方約定國慶日晚上在金都麗緻KTV談判，雙方談判破裂，彭男拿出改造手槍含彈匣（內為模型子彈，無法發射）指著莊男，而莊男同夥也不甘示弱，趁彭男不注意，出手奪下槍彈，現場立即打成一片，從店內一直追打到街道旁的公園，民眾發現後報警警方出動快打部隊壓制，在現場查獲1顆具殺傷力改造子彈。

而莊男翌日也將同夥從對方身上搶奪到手的槍彈，主動交給警方查扣。而警方發現槍枝有殺傷力，彈匣內子彈卻是模型子彈。

而深入追查發現，改造手槍及模型子彈是曾男從綽號「阿豹」取得，曾某發現6顆模型子彈都不能擊發，怕到時候黑道談判出醜，同年月9日又從友人處取得2顆有殺傷力改造子彈（其中1顆被警方在現場查扣，經試射具有殺傷力），一起將上述槍彈槍彈交給蘇，由蘇再交給彭藏在其住處天花板，而案發當天，由蘇去彭的住處取出槍彈帶到現場，交給彭拿出來使用，而事後他們私下協商，由彭擔下槍砲罪責。

可是由上述行為，曾、彭、蘇等3人對於持有具殺傷力槍、彈，都是共同正犯，且拿出來恐嚇莊男，也都是行為分擔、共同正犯，依違反槍砲條例及恐嚇罪起訴。