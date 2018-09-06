夜航「金色流域」 台南老運河發亮

2018-09-06 11:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕打造台南運河亮點，南市觀光旅遊局推出運河觀光遊船，並在安億橋至臨安橋兩岸沿線欄杆建置金色系燈光，結合運河水影倒映出一條全長約2.5公里長的「金色流域」。

運河光環境是行政院長賴清德在台南市長任內，極力推動的重要亮點建設之一，規劃構思是以暖色系燈光為主軸，運用照明藝術，點亮運河航線及周邊重點地標，塑造出純淨脫俗的夜景，讓夜間運河以「金色流域」呈現，也讓台南跟著亮起來。

南市觀旅局表示，金色流域周邊重要地標，特別以主題式燈光設計，包括金城里活動中心以彩霞為主題、漁人碼頭強化帆船意象、舊安平海關打亮古蹟、維悅飯店前廣場圖騰投影，增添遊河夜景樂趣。

南市觀旅局表示，未來運河仍將繼續執行一系列的改造計畫，在日間景觀方面，已成功爭取運河故事串聯安平小鎮旅遊環境營造，將運用地方素材融入景觀設計，在岸邊講述運河悠久的發展史。

金色流域也將自臨安橋延續至新南橋，另在重要地標中國城臨運河廣場，將設計噴水燈光廣場，而河畔周邊也會增設公共藝術展品，讓安平港及運河水域沿線均有不同主題的吸睛亮點。

此外，觀旅局、水利局、工務局及漁港所已共同提案，成功爭取到「運河水環境改造計畫」前瞻基礎建設經費，預計將運河水質改善、沿岸公園設施、遊船停泊服務、光環境等設施同步提升，創造優質水環境，共同努力打造運河成為「台南第一觀光品牌」。