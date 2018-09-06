防季節性水中溶氧量致魚群暴斃 專家︰有解

清大生命科學系教授曾晴賢說，除了儀器的監控，民眾也可以多給環境一些關心，只要看到如圖魚群浮頭，其實就意味著水中的溶氧量不足了，大家可以自主通報，幫忙水族解圍。（記者黃美珠攝）

2018-09-06 10:59

［記者黃美珠／竹縣報導］枯水期一到，溪流因水中溶氧量降低導致魚群暴斃的事件無解嗎？國立清華大學生命科學系教授曾晴賢說，有！除了溪流整治時可採更友善水族生物的工法，現在也有預警系統，只要在好發水域設點監控，一旦溶氧量偏低就發報警訊給有關單位，再透過噴水車噴水，或緊急加入過氧化氫增氧，就有機會挽救。

曾晴賢說，這樣的一套警訊設備，除了檢測水中的溶氧量，也能監測導電度、PH值等基本水質變化，包含電源、網路預警傳送等在內每套不用10萬元就可以辦到，這對水中魚群生命權的保護、政府環境保護形象的維持，其實CP值很高。

新竹縣政府環保局局長黃士漢說，他們初步調查，境內容易發生水中溶氧量降低的溪、圳，有的上游有截水灌溉問題。

就以竹北豆子埔溪為例，農田水利會就在其上游截水灌溉，冬季乾旱時特別明顯，下游缺水或水流因水量太少難於流動，相對就更容易發生魚群因水中溶氧量不夠而集體死亡的狀況。該局願意嘗試擇點建置前述預警系統，看能否有效減少發生次數。

但是黃士漢也直言，這套預警系統建置後，後續管理的問題，也就是收到預警通報後，該由哪個單位接手去搶救？以及有哪些搶救對策可以施展？還需跨單位各方集思廣益研究。

曾晴賢說，發生水中溶氧量降低的原因有很多種，除了單純天候變化，有的是溪流上游被截走水源，有的其實就是出現污染等。

一般溪魚如苦花，因為生長在山區，需要較高的溶氧量，其他常見的吳郭魚、鯽魚、鯉魚，通常只要2到3個PPM的溶氧量就能存活。

他說，要保障水族的生命存續，除了靠前述科學儀器監控，有些生態工法已可以辦到。例如多在溪流兩岸種樹，可以避免太強的日照讓水溫升高，導致水中溶氧量下降。

至於溪流上游的固床工等截水設施，也可以配套使之水流可以繼續往下且形成跌水，這樣有助增加水中的溶氧量。

至於鄉親朋友們也可以發起成立河川救護隊之類的組織，用「救生」觀念，多多觀察水中魚群的動靜，別說是發現污染立刻通報護溪，就是看到有魚群集體浮頭、張口，代表水中溶氧量已經不夠，也能警覺自主通報相關單位處理，這樣就能避免魚群暴斃一再出現，比「放生」做的功德還要大。