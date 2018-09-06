校外教學擬大增 親師怒：為何強迫家長救國旅

校外教學擬增為2天1夜救國旅？新北市和台北市教師團體和新北市家長團體，今天召開記者會表達反對。（記者林曉雲攝）

2018-09-06 10:39

〔記者林曉雲／台北報導〕交通部和教育部要增加校外教學次數和時間，由目前一年一次的校外教學，增加為一學期一次，且由一天延為兩天一夜，以促進國內觀光。但新北市教育產業工會、台北市學校教育產業工會、新北市家長聯盟今天召開記者會大力抨擊，政府強迫家長買單，用校外教學救國旅，使家長負擔更沈重，冷氣房作出的離譜政策，亦完全未顧及孩子的安全。

新北市教育產業工會秘書長李曼麗表示，一年一次戶外教學增加為一學期一次，改為兩天一夜，影響全國3千多所中小學，新北市教育產業工會和台北市學校教育產業工會抨擊，戶外教學是為了讓學生戶外體驗教學，但現在卻被政府操作成「救國旅」的工具，不僅增加家長的經濟負擔，加為兩天一夜，增加學校行政負擔及老師維護學生安全的壓力，一個老師如何負責20多個學生的過夜安全？畢旅是6年級學生，戶外教學是擴及全校高中低年級學生，戶外教學兩天一夜致費用增加，負擔不起學生只好在家或在校自習，造成學生心理難過，此政策絕非正途。

家長代表陳碧瑤表示，家長看到戶外教學要過夜很錯愕，一年保守估計要增6千元，家裡有兩個小孩就要1萬2千元，如果是畢旅，6年一次，家長省吃儉用也會讓孩子去，但如果變成一年兩次戶外教學，家長考量經濟負擔恐不讓小孩參加，很難理解，為什麼要家長去救觀光業。

新北市家長聯盟理事長蘇祐晟表示，國民義務教育要家長買單、強迫旅遊，教育都要配合其他因素考量，教育怎麼可能辦得好，呼籲政府回歸教育本質，如此政策只會換來汗水、淚水和口水，畢旅4千元起跳，家長已經很辛苦，小學6年、國中3年，一學期一次校外教學，對家長來說負擔太沈重。

台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭表示，官員都用老百姓的錢出國去玩，玩的很爽，就在冷氣房中噴口水作出這樣錯誤的政策，完全未考慮到弱勢學生和原住民孩子的經濟狀況，政府強行卡油全國家長，要家長配合救國旅，是勞民傷財、完全不對的事情，擴大校外教學相關費用應由政府買單，對於不能參加校外教學的學生，則應外聘師資，讓在校學生不會浪費時間。

新北市教育產業工會理事長黃耀南表示，目前國小到高中職只有畢業旅行會過夜，國中有隔夜宿營，中小學生尚未成年，政府逕行公布校外教學救國旅政策，一定會窒礙難行，呼籲政府回歸教育本質，讓學校自主。

國教署：學校自主決定

教育部國教署副署長許麗娟回應表示，戶外教育從97年開始補助戶外教育，今年編列4千萬元預算，一案補助3萬元、一校可獲補助4案，戶外教育改成一學期是原則，兩天一夜是建議，仍是由學校自主決定，主要在落實12年國教課綱的核心素養。對於媒體追問是否用校外教學救國旅？是否和交通部觀光局有合作？許麗娟均未正面回應。